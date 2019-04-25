Рой Кин: "Эти игроки бросят Сульшера под автобус, как бросили Моуриньо"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предостерег Оле Гуннара Сульшера, что от того игроки "красных дьяволов" избавятся столь же легко и беспощадно, как и от Жозе Моуриньо.
Накануне вечером подопечные Сульшера продлили свою черную полосу, уступив 0:2 "Манчестер Сити" и оставшись на шестой позиции в Премьер-Лиге. И Кин знает, кто виноват в этой ситуации.
"Я всегда бываю заинтригован, когда после матчей они говорят: "Мы проявим себя в следующем матче". Ты должен проявлять себя в каждом матче. Играешь ты за "Манчестер Юнайтед" или "Алтринчем", ты должен проявлять себя в каждом футбольном матче".
"Я не ведусь на обещания этой группы игроков, что они обязательно отреагируют. Это те же игроки, что бросили Моуриньо под колеса автобуса, и они точно так же поступят с Оле. Леопарды не могут изменить свои пята. В этом клубе слишком много обманщиков, чтобы "Юнайтед" мог вернуться на самую вершину".
"Даже обсуждение, как "Юнайтед" может финишировать в топ-4, показывает, насколько изменились стандарты клуба на поле и за его пределами", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
25.04.2019 10:00
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всех пиздаболов и лентяев на кислород
и можно начинать
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Единственный мужик с головой, со старой скамогвардии.
Не пиздло типа невилла, рыжего и прочих губошлёпов скамовских.
Четко и по теме)
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Вот про это всегда говорил Моуриньо... раздевалкой должен управлять тренер а не игроки!
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Самый яд в том, что выхода нет вообще. Для того, чтобы хотябы попытаться выйти на следующий круг успеха после САФа, команде для нчала нужен крепкий костяк доморощенных игроков и уважаемый тренер, чье слово - закон. И лишь потом добавлять звезд мировой величины в ограниченном количестве, чтобы это опять не переросло в балаган. Вышеописанное - недостижимо в данных реалиях. Юнайтед будет бесконечно падать в бездну. Приглашать непонятных тренеров, покупать недотопов за огромные деньги, которые хорошо будут выступать лишь в инсте и на вечеринках. У Реала сейчас похожие проблемы, так это РЕАЛ, там свистнут и сотни лучших игроков помчаться первым самолетом на переговоры, с другой стороны, кому нужно манчестерское болото вне ЛЧ, овтет - таким же недотопам, которых и сейчас вся команда. Ваш автобус обреченно ездит по кольцевой, где остановок "успех" и "игра" попросту нет.
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"Леопарды не могут изменить свои пята."
що це означает? кто в теме?
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Сейчас МЮ не команда.Даже невозможно представить кто бы смог из этого,что сейчас,создать боевую единицу.
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Ну, то как футболисты МЮ вчера просто бросили играть во втором тайме, было действительно впечатляюще.
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Да выкинут даже не поморщаться
Такие сейчас реалии
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