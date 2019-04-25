Рой Кин: "Эти игроки бросят Сульшера под автобус, как бросили Моуриньо"

Рой Кин Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предостерег Оле Гуннара Сульшера, что от того игроки "красных дьяволов" избавятся столь же легко и беспощадно, как и от Жозе Моуриньо.

Накануне вечером подопечные Сульшера продлили свою черную полосу, уступив 0:2 "Манчестер Сити" и оставшись на шестой позиции в Премьер-Лиге. И Кин знает, кто виноват в этой ситуации.

"Я всегда бываю заинтригован, когда после матчей они говорят: "Мы проявим себя в следующем матче". Ты должен проявлять себя в каждом матче. Играешь ты за "Манчестер Юнайтед" или "Алтринчем", ты должен проявлять себя в каждом футбольном матче".

"Я не ведусь на обещания этой группы игроков, что они обязательно отреагируют. Это те же игроки, что бросили Моуриньо под колеса автобуса, и они точно так же поступят с Оле. Леопарды не могут изменить свои пята. В этом клубе слишком много обманщиков, чтобы "Юнайтед" мог вернуться на самую вершину".

"Даже обсуждение, как "Юнайтед" может финишировать в топ-4, показывает, насколько изменились стандарты клуба на поле и за его пределами", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 10:00

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  1. manutd-20champ 25.04.2019 11:09 # manutd-20champ
    всех пиздаболов и лентяев на кислород
    и можно начинать

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  2. iskander8sg 25.04.2019 11:04 # iskander8sg
    Единственный мужик с головой, со старой скамогвардии.
    Не пиздло типа невилла, рыжего и прочих губошлёпов скамовских.
    Четко и по теме)

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  3. cezar 25.04.2019 10:49 # cezar
    Вот про это всегда говорил Моуриньо... раздевалкой должен управлять тренер а не игроки!

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  4. vyrentz 25.04.2019 10:43 # vyrentz
    Самый яд в том, что выхода нет вообще. Для того, чтобы хотябы попытаться выйти на следующий круг успеха после САФа, команде для нчала нужен крепкий костяк доморощенных игроков и уважаемый тренер, чье слово - закон. И лишь потом добавлять звезд мировой величины в ограниченном количестве, чтобы это опять не переросло в балаган. Вышеописанное - недостижимо в данных реалиях. Юнайтед будет бесконечно падать в бездну. Приглашать непонятных тренеров, покупать недотопов за огромные деньги, которые хорошо будут выступать лишь в инсте и на вечеринках. У Реала сейчас похожие проблемы, так это РЕАЛ, там свистнут и сотни лучших игроков помчаться первым самолетом на переговоры, с другой стороны, кому нужно манчестерское болото вне ЛЧ, овтет - таким же недотопам, которых и сейчас вся команда. Ваш автобус обреченно ездит по кольцевой, где остановок "успех" и "игра" попросту нет.

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  5. j-silver 25.04.2019 10:30 # j-silver
    "Леопарды не могут изменить свои пята."
    що це означает? кто в теме?

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  6. noi39 25.04.2019 10:28 # noi39
    Сейчас МЮ не команда.Даже невозможно представить кто бы смог из этого,что сейчас,создать боевую единицу.

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  7. lampard78 25.04.2019 10:07 # lampard78
    Ну, то как футболисты МЮ вчера просто бросили играть во втором тайме, было действительно впечатляюще.

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  8. chebrec 25.04.2019 10:06 # chebrec
    Да выкинут даже не поморщаться
    Такие сейчас реалии

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