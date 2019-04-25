Рой Кин: "Эти игроки бросят Сульшера под автобус, как бросили Моуриньо"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предостерег Оле Гуннара Сульшера, что от того игроки "красных дьяволов" избавятся столь же легко и беспощадно, как и от Жозе Моуриньо.

Накануне вечером подопечные Сульшера продлили свою черную полосу, уступив 0:2 "Манчестер Сити" и оставшись на шестой позиции в Премьер-Лиге. И Кин знает, кто виноват в этой ситуации.



"Я всегда бываю заинтригован, когда после матчей они говорят: "Мы проявим себя в следующем матче". Ты должен проявлять себя в каждом матче. Играешь ты за "Манчестер Юнайтед" или "Алтринчем", ты должен проявлять себя в каждом футбольном матче".



"Я не ведусь на обещания этой группы игроков, что они обязательно отреагируют. Это те же игроки, что бросили Моуриньо под колеса автобуса, и они точно так же поступят с Оле. Леопарды не могут изменить свои пята. В этом клубе слишком много обманщиков, чтобы "Юнайтед" мог вернуться на самую вершину".



"Даже обсуждение, как "Юнайтед" может финишировать в топ-4, показывает, насколько изменились стандарты клуба на поле и за его пределами", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.