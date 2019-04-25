Рэшфорд: "Мы должны начать играть, как "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд критично оценил игру своей команды в дерби против "Манчестер Сити".

Накануне вечером "красные дьяволы" потерпели свое седьмое поражение в девяти последних матчах с учетом всех соревнований. Такой спад, случившийся в определяющий момент сезона, беспокоит Рэшфорда.

Маркус недоумевает, почему его команда опустила руки и больше не хочет стараться, как старалась в первые недели после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.

"Сегодня мы не сыграли, как должен играть "Манчестер Юнайтед". Это не есть правильно. Упорно работать и стараться изо всех сил ради эмблемы, болельщиков, клуба и самих себя — это самый минимум из того, что мы должны делать".

"Мы проделали тяжелый путь, чтобы оказаться в этой позиции, и нас расстраивает, что мы не можем показывать ту игру, что и в январе. Мы знаем, что не в порядке. Не в порядке наш настрой и готовность бегать ради своей команды".

"Забудьте о лиге и топ-4 — такие матчи нельзя проигрывать. Это очевидно для фаната "Манчестер Юнайтед". Мы никогда не виним друг друга, но мы должны быть честны сами с собой. Мы должны подстегивать друг друга быть лучше".

"Нужно делать это на футбольном поле. Болельщики знают, что мы способны на это. Забудьте о топ-4 и Лиге Чемпионов. Нам важно докопаться до сути и начать играть, как "Манчестер Юнайтед" ради нас самих", — цитирует Рэшфорда The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 25.04.2019 10:36 # slash-lfc
    Один из тех немногих, кто заслуживает играть в муму.

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  2. vyrentz 25.04.2019 10:35 # vyrentz
    Не команда, а колллективный Лингард.

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  3. noi39 25.04.2019 10:21 # noi39
    А как это играть как МЮ.Ту команду САФа давно забыли,как забывали чемпионов до них.А как играет нынешний МЮ все видят,продолжайте!

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  4. chebrec 25.04.2019 10:07 # chebrec
    Браво Рэшфорд
    Хоть он понимает что нужно делать

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  5. liverfun 25.04.2019 09:42 # liverfun
    Дежавю, в 2014 сити оставалось сыграть пару матчей и один из них был с эвертоном, который тогда был близок к выходу в лч. помню тогда многие ожидали, что ириски сольют, чтоб ливерпуль не взял апл, но их игроки твердили, что такого не будет, и они хотят сыграть в лучшем турнире европы, но итог один - слили без проблем.
    История повторяется, но здесь еще и наложилась импотенция маню, так что не понимаю этих оправданий решфорда

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  6. chlse1ofaplwrld 25.04.2019 09:33 # chlse1ofaplwrld
    Уахахаха вы и так играете как Дермонайтэд

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  7. jack-willsher 25.04.2019 09:24 # jack-willsher
    огорчу тебя носатый урод. но ты даже и не близко к уровню игры б.сильвы

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  8. gucuneinan 25.04.2019 09:23 # gucuneinan
    Мы должны играть как "Сити", хотя бы как ЛФК, но играем как дерьмо с мешком

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  9. sisyazavr 25.04.2019 09:14 # sisyazavr
    Они должны играть, как "Манчестер Сити". Админ опять опечатался..))

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