Рэшфорд: "Мы должны начать играть, как "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд критично оценил игру своей команды в дерби против "Манчестер Сити".

Накануне вечером "красные дьяволы" потерпели свое седьмое поражение в девяти последних матчах с учетом всех соревнований. Такой спад, случившийся в определяющий момент сезона, беспокоит Рэшфорда.



Маркус недоумевает, почему его команда опустила руки и больше не хочет стараться, как старалась в первые недели после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.



"Сегодня мы не сыграли, как должен играть "Манчестер Юнайтед". Это не есть правильно. Упорно работать и стараться изо всех сил ради эмблемы, болельщиков, клуба и самих себя — это самый минимум из того, что мы должны делать".



"Мы проделали тяжелый путь, чтобы оказаться в этой позиции, и нас расстраивает, что мы не можем показывать ту игру, что и в январе. Мы знаем, что не в порядке. Не в порядке наш настрой и готовность бегать ради своей команды".



"Забудьте о лиге и топ-4 — такие матчи нельзя проигрывать. Это очевидно для фаната "Манчестер Юнайтед". Мы никогда не виним друг друга, но мы должны быть честны сами с собой. Мы должны подстегивать друг друга быть лучше".



"Нужно делать это на футбольном поле. Болельщики знают, что мы способны на это. Забудьте о топ-4 и Лиге Чемпионов. Нам важно докопаться до сути и начать играть, как "Манчестер Юнайтед" ради нас самих", — цитирует Рэшфорда The Independent.