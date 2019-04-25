Рэшфорд: "Мы должны начать играть, как "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд критично оценил игру своей команды в дерби против "Манчестер Сити".
Накануне вечером "красные дьяволы" потерпели свое седьмое поражение в девяти последних матчах с учетом всех соревнований. Такой спад, случившийся в определяющий момент сезона, беспокоит Рэшфорда.
Маркус недоумевает, почему его команда опустила руки и больше не хочет стараться, как старалась в первые недели после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.
"Сегодня мы не сыграли, как должен играть "Манчестер Юнайтед". Это не есть правильно. Упорно работать и стараться изо всех сил ради эмблемы, болельщиков, клуба и самих себя — это самый минимум из того, что мы должны делать".
"Мы проделали тяжелый путь, чтобы оказаться в этой позиции, и нас расстраивает, что мы не можем показывать ту игру, что и в январе. Мы знаем, что не в порядке. Не в порядке наш настрой и готовность бегать ради своей команды".
"Забудьте о лиге и топ-4 — такие матчи нельзя проигрывать. Это очевидно для фаната "Манчестер Юнайтед". Мы никогда не виним друг друга, но мы должны быть честны сами с собой. Мы должны подстегивать друг друга быть лучше".
"Нужно делать это на футбольном поле. Болельщики знают, что мы способны на это. Забудьте о топ-4 и Лиге Чемпионов. Нам важно докопаться до сути и начать играть, как "Манчестер Юнайтед" ради нас самих", — цитирует Рэшфорда The Independent.
25.04.2019 09:00
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Один из тех немногих, кто заслуживает играть в муму.
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Не команда, а колллективный Лингард.
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А как это играть как МЮ.Ту команду САФа давно забыли,как забывали чемпионов до них.А как играет нынешний МЮ все видят,продолжайте!
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Браво Рэшфорд
Хоть он понимает что нужно делать
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Дежавю, в 2014 сити оставалось сыграть пару матчей и один из них был с эвертоном, который тогда был близок к выходу в лч. помню тогда многие ожидали, что ириски сольют, чтоб ливерпуль не взял апл, но их игроки твердили, что такого не будет, и они хотят сыграть в лучшем турнире европы, но итог один - слили без проблем.
История повторяется, но здесь еще и наложилась импотенция маню, так что не понимаю этих оправданий решфорда
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Уахахаха вы и так играете как Дермонайтэд
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огорчу тебя носатый урод. но ты даже и не близко к уровню игры б.сильвы
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Мы должны играть как "Сити", хотя бы как ЛФК, но играем как дерьмо с мешком
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Они должны играть, как "Манчестер Сити". Админ опять опечатался..))
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