"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю "чистыми"

"Реал", наконец, озвучил свои условия плеймейкеру "Челси" Эдену Азару, предложив тому стать самым высокооплачиваемым футболистом в Европе.

Как известно, Азар приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "Челси" и совершенно не собирается обсуждать новую сделку.



Кроме того, Эден открыто выражает восхищение "Реалом" и Зинедином Зиданом, и все это делает его переезд в Мадрид грядущим летом более чем вероятным.



Двум клубам все еще предстоит договориться между собой. По информации The Sun, "синие" сообщили представителям 28-летнего бельгийца, что не будут стоять у того на пути, если "Реал" предложит около 100 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Однако первым делом "Реал" решил договориться не с "Челси", а с сами Эденом. По информации издания, Королевский клуб готов платить Азару 400 тысяч фунтов в неделю "чистыми" плюс бонусы — или свыше 20 млн. фунтов в год.



Переговоры Азара с "Реалом" находятся в настолько подвинутой стадии, что "сливочные" уже помогают Эдену найти жилье и организовать переезд. Официальное предложение о покупке Эдена у "Челси" не заставить себя ждать.