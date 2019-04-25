Эмери оптимистичен относительно шансов "Арсенала" на попадание в Лигу Чемпионов

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что его команда еще сможет попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, несмотря на два поражения подряд.

Проиграв в минувшее воскресенье "Кристал Пэлас" дома со счетом 2:3, накануне вечером "канониры" оказались бессильны в гостях у "Вулверхэмптона" (3:1). Таким образом, "Арсенал" упустил возможность подняться на третью строчку и сейчас только пятый в таблице Премьер-Лиги.



До завершения сезона "Арсеналу" остается сыграть три матча, включая два выездных, однако Эмери оптимистичен относительно шансов своей команды.



"Попадание в топ-4 было в наших руках, и хотя мы упустили эту возможность, мы еще можем ее вернуть. Проиграв "Кристал Пэлас" и здесь, мы упустили свою возможность, но в трех заключительных матчах Премьер-Лиги она может у нас вновь появиться".



"Мы расстроены прямо сейчас, но нам нужно оценивать весь сезон целиком. Мы оступились сегодня, но нам нужно как можно лучше подготовиться к "Лестеру". Это снова буде очень сложно, но я надеюсь, мы сможем вернуться оттуда не с пустыми руками".



"Мы сделаем все возможное в воскресенье, чтобы набрать три очка. Топ-4 — это наша цель, сложная цель, но это достижимая цель, а вдобавок у нас есть Лига Европы", — цитирует Эмери Sky Sports.