Сульшер стал лучше понимать, кто из игроков ему нужен, а кто — нет
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал превосходство "Манчестер Сити", а также сообщил, что поражение 0:2 в дерби поможет ему лучше понять, у каких игроков есть будущее на "Олд Траффорд".
Избрав оборонительную манеру игры на дерби Манчестера, подопечные Сульшера все-таки не устояли перед натиском соперника. "Юнайтед" дважды пропустил во втором тайме и ничем не смог на это ответить.
Оле Гуннар не рад, что этот результат сделал "Сити" на шаг ближе к титулу, но в то же время видит и позитивный момент.
"Между нашими командами существует разница в мастерстве, в уровне оборонительной игры. Поэтому они на вершине лиги. Они устанавливают стандарты последние пару лет".
"Проживая в Манчестере, мы не можем быть рады этому. Наша задача — сократить это отставание и затем превзойти их. Таков наш вызов".
"Ты должен думать на долгосрочную перспективу, и когда ты выходишь из зоны комфорта, ты все лучше узнаешь своих игроков и понимаешь, кто из них готов жертвовать собой ради нашего развития".
"Именно это я и узнаю сейчас. Узнаю, с кем мы можем продолжать работать. Вы могли видеть сегодня, что некоторые игроки проявили желание и показали, что для них значит такой матч, но нужно делать это всегда".
"Я хочу быть уверен, что к моменту начала предсезонного периода у нас будут собраны правильные личности. Будучи игроком "Юнайтед" ты всегда в центре внимания и в заголовках газет, поэтому ты должен убедиться, что упорно трудишься каждый день. Такова твоя обязанность", — цитирует Сульшера Sky Sports.
25.04.2019 06:40
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