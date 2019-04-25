Сульшер стал лучше понимать, кто из игроков ему нужен, а кто — нет

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал превосходство "Манчестер Сити", а также сообщил, что поражение 0:2 в дерби поможет ему лучше понять, у каких игроков есть будущее на "Олд Траффорд".

Избрав оборонительную манеру игры на дерби Манчестера, подопечные Сульшера все-таки не устояли перед натиском соперника. "Юнайтед" дважды пропустил во втором тайме и ничем не смог на это ответить.

Оле Гуннар не рад, что этот результат сделал "Сити" на шаг ближе к титулу, но в то же время видит и позитивный момент.

"Между нашими командами существует разница в мастерстве, в уровне оборонительной игры. Поэтому они на вершине лиги. Они устанавливают стандарты последние пару лет".

"Проживая в Манчестере, мы не можем быть рады этому. Наша задача — сократить это отставание и затем превзойти их. Таков наш вызов".

"Ты должен думать на долгосрочную перспективу, и когда ты выходишь из зоны комфорта, ты все лучше узнаешь своих игроков и понимаешь, кто из них готов жертвовать собой ради нашего развития".

"Именно это я и узнаю сейчас. Узнаю, с кем мы можем продолжать работать. Вы могли видеть сегодня, что некоторые игроки проявили желание и показали, что для них значит такой матч, но нужно делать это всегда".

"Я хочу быть уверен, что к моменту начала предсезонного периода у нас будут собраны правильные личности. Будучи игроком "Юнайтед" ты всегда в центре внимания и в заголовках газет, поэтому ты должен убедиться, что упорно трудишься каждый день. Такова твоя обязанность", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2019 06:40

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  1. lambert757 25.04.2019 07:49 # lambert757
    Я бы продал около 7-8 игроков

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  2. quavo 25.04.2019 07:29 # quavo
    Физрук ебаный, уходи

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  3. cezar 25.04.2019 07:05 # cezar
    теперь фанаты МЮ понимают болельщиков Челси...

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  4. dallaslp 25.04.2019 06:48 # dallaslp
    Не по ГОСТу. Где упоминания о духе Фергюсона, классе 92, гол в ворота Баварии в 99м? Пора уже дом для Ван Дейка освобождать

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  5. ruslanliverpool 25.04.2019 06:46 # ruslanliverpool
    Котакбас ты Сульшер

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