Гвардиола напомнил "Сити" о цене ошибки

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду сосредоточиться на трех заключительных матчах сезона, напомнив о цене ошибки.

Убедительно переиграв в дерби Манчестера соседей из "Юнайтед" накануне вечером (0:2), "горожане" вернулись на вершину Премьер-Лиги и теперь находятся всего в трех победах от титула.



Однако эти три победы еще нужно одержать. Гвардиола предупреждает своих игроков, что у тех нет права на ошибку, потому что идущий по пятам "Ливерпуль" непременно выиграет свои оставшиеся матчи.



"Перед заключительными пятью-шестью матчами инициатива в чемпионской гонке перешла к нам, но мы по-прежнему уступим титул "Ливерпулю", если потеряем очки, потому что они выиграют все свои матчи".



"Если мы выиграем три оставшихся матча, то станем чемпионами, и именно это мы постараемся сделать. Мы одержали 11 побед подряд, и пока что эти игроки невероятны, но дело еще не сделано".



"Одержи мы эту победу над "Юнайтед" в декабре или январе, мы праздновали бы дольше, но завтра нам нужна концентрация. Знаю, люди будут говорить насколько мы красивы и прекрасны, но нам нужно думать о "Бернли", и в двух предыдущих моих сезонах выезды туда были невероятно тяжелыми".



"Мы чувствуем давление, понимая, что не выиграем титул, если потеряем очки. Теперь важно сохранять спокойствие. Нам некогда читать газеты, смотреть телевизор, слушать радио. Нужно лишь хорошо спать и готовиться к "Бернли" в воскресенье", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.