"Сити" на классе выиграл дерби Манчестера и приблизился к титулу

Бернарду Силва "Манчестер Сити" сделал большой шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, одержав победу на классе в дерби против "Манчестер Юнайтед" — 0:2.

После унизительного поражения 4:0 от "Эвертона" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Эшли Янгу, Маттео Дармиану, Люку Шоу, Андреасу Перейре и Джесси Лингарду вместо Фила Джонса, Диогу Далота, Неманьи Матича, Ромелу Лукаку и Антони Мартиаля.

У "горожан" можно было насчитать три перестановки по сравнению с минимальной победой над "Тоттенхэмом" в субботу. Свой шанс получили Венсан Компани, Давид Сильва и Фернандиньо, заменив Джона Стоунса, Фила Фодена и Кевина Де Брюйне.

В начальной стадии матча "Сити" имел более чем двукратное преимущество по владению мячом, но первый опасный момент возник только на 15-й минуте, когда вингер гостей Рахим Стерлинг нанес простоватый удар, а Крис Смоллинг совершил срезку, послав снаряд в противоход Давиду Де Хеа. В последний момент голкипер "Юнайтед" перестроился и выручил свою команду.

На 29-й минуте Бернарду Силва пушечным ударом с дистанции проверил Де Хеа, в ответ на что хозяева провели контратаку, которую должен был завершить Маркус Рэшфорд, однако Эдерсон вовремя вышел из ворот и выбил мяч из ног нападающего.

Моментом Рэшфорда "Юнайтед" слегка охладил пыл своего соперника. В дальнейшем игра была боле-менее равной — "горожане" лишь имели территориальное преимущество и больше держали мяч.

Под занавес тайма "Сити" активизировался, а Стерлинг заставил Де Хеа совершить хороший сейв после удара с близкого расстояния.

После перерыва гости добавили, устроив настоящий натиск и в итоге открыв счет на 54-й минуте. Бернарду Силва переложил мяч под левую ногу, а затем нанес удар в ближний угол ворот из под Шоу — 0:1.

Почти сразу же Агуэро мог удвоить счет, но его крученый удар пришелся в штангу.

Правды ради, "Юнайтед" отреагировал на пропущенный гол и стал атаковать в силу своих возможностей и формы. Однако это и подвело хозяев. На 66-й минуте Стерлинг разогнал контратаку, отдал налево появившемуся на замену Лерою Сане, а тот нашел лазейку в ближнем углу Де Хеа — 0:2.

После второго гола игра успокоилась. "Горожане" полностью контролировали ситуацию на поле и уже никуда не спешили.

Нельзя сказать, что "Юнайтед" был безнадежен в этом матче — несколько неплохих атак "дьяволы" все же провели. Однако "Сити" показал себя гораздо более классной и сыгранной командой, выцарапав нужный результат.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2019 23:55

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Последние комментарии:




  1. ian 25.04.2019 00:48 # ian
    Любая компания, где нет дисциплины и уважения, обручена на провал.
    Одного нормального тренера мало, нужен ещё и настоящий капитан; когда дети на расстоянии, позволяют себе ослушаться, но если с ними дядя, они будут немного смиренны.

    В моменте когда Милнер подошёл к Салаху, чтобы взять у него мяч и исполнить пенальти, было видно, что Салах не хотел отдавать, видимо, хотел пробиться в лидеры бомбардирской гонки, но Милнер посмотрел на него удивленно, типа: че ты сказал??? И Салах отдал мяч и с опущенной головой отошёл назад, как малявка, которую родители не пустили в клуб.
    Милнер имеет право, и дела команды важнее чьих-то личных интересов.
    Сейчас игроки стали > тренера, клубы не хотят терять игроков и могут запросто уволить норм коача, поэтому им нужны помощники (капитаны), которые будут следить за капризными пиздюkами, а иначе как в условном МЮ - разбор полётов.

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  2. rj1992 25.04.2019 00:47 # rj1992
    Что дальше? Eбашим в ка|||у пенсов, Ливапул и собаку 08 с треблом

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  3. mancunia-planet 25.04.2019 00:44 # mancunia-planet
    А теперь поговорим о футболе. Погба пидарас.

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  4. mancunia-planet 25.04.2019 00:43 # mancunia-planet
    Че скузирята, думали подгончик будет? МЮ, даже проебывая обоссывает местных хуисосов.

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  5. kos9k 25.04.2019 00:41 # kos9k
    по матчу-сосульшер брат сосарри по тренерскому цеху?

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  6. myu99 25.04.2019 00:40 # myu99
    изи все игроки убежат из ливера поняв что они кончиние неудачники

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  7. rj1992 25.04.2019 00:39 # rj1992
    Изи разъеб Сосяр как я и предсказывал. Почему скузеры не радуются и не поздравляют нас с четверкой , себя с короной?
    Где будут праздновать победу Скаузеры?

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  8. kos9k 25.04.2019 00:38 # kos9k
    Тони Старк использует перчатку бесконечности и сотрет в прах Таноса и его войско и умрет(9

    теперь по порядку
    Человек-Муравей вернется в настоящее
    Таноса сольют в начале фильма
    потом отправятся в прошлое, чтобы собрать все камни
    но небула все запорит, точнее ее двойник из прошлого
    затем она переместит Таноса из прошлого в 2014, где будут все
    Танос захочет захуярить землю, но тут блять каким то чудом появляется Стрэндж со всеми стертыми героями в прошлом фильме
    танос получит пиздюлей, ну и откинется благодаря Тони
    Капитан Америка вернется с камнями в прошлое(кстати, силенок то у него во время битвы окажется не меньше, чем у Тора), там и останется, появившись в настоящем уже стариком

    ну а пузатый Тор это пиздец, просто ору

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  9. slash-lfc 25.04.2019 00:38 # slash-lfc
    Manchester City fans chanting to #MUFC fans,

    “You’ve seen the champions, now f*** off home.”

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  10. dexter 25.04.2019 00:38 # dexter
    Норм манков обоссали. Играл один Фред, Погба ходил пешком и махал руками, по ходу хотел взлететь прям со старого унитаза и прямиком в Мадрид. Ну и лучший кипер мира, который третью игру подряд пускает в ближний.

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  11. bezviz 25.04.2019 00:36 # bezviz
    ахахаха сосовзеры уже окуклились все, только один тут дотлевает, бедный)))

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  12. kojan 25.04.2019 00:35 # kojan
    каррагеры и им подобные быстренько переодевайтесь в майчёнку Бёрнли и начинайте лизать следующему...

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  13. slash-lfc 25.04.2019 00:35 # slash-lfc
    КОРОЛИИИИИИИИИИИИИИИИИ

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  14. highneken 25.04.2019 00:35 # highneken
    Все решилось в очных встречах.

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  15. myu99 25.04.2019 00:34 # myu99
    че с ебалой скаузери неудачники, рожа у вас кислим стал не видат вам чемпика на века

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  16. mancunia-planet 25.04.2019 00:33 # mancunia-planet
    Против синего ведра только победа

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  17. bezviz 25.04.2019 00:32 # bezviz
    24.09.2018 11:19 #
    mikkiynwa

    Колбасники, где будем праздновать чемпионство?

    Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.

    Все слились.
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    апхахахахаха су.ка оруууууууууууууууу))))))))))))))))))))))0

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  18. ditotonatale 25.04.2019 00:32 # ditotonatale
    Ну что скамики теперь-то понимаете, что проблема вашего недоклуба была не в Моуриньо, который жопу рвал, чтоб че-то иправить, а в днищах типа покба и санчесах, которые сливали крепкого тренера

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  19. sisyazavr 25.04.2019 00:31 # sisyazavr
    У меня уже горит от таких заголовков)

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  20. krasapshik 25.04.2019 00:31 # krasapshik
    Ожидал, что МЮ немощи, но чтобы так...

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