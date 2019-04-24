"Сити" на классе выиграл дерби Манчестера и приблизился к титулу
"Манчестер Сити" сделал большой шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, одержав победу на классе в дерби против "Манчестер Юнайтед" — 0:2.
После унизительного поражения 4:0 от "Эвертона" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Эшли Янгу, Маттео Дармиану, Люку Шоу, Андреасу Перейре и Джесси Лингарду вместо Фила Джонса, Диогу Далота, Неманьи Матича, Ромелу Лукаку и Антони Мартиаля.
У "горожан" можно было насчитать три перестановки по сравнению с минимальной победой над "Тоттенхэмом" в субботу. Свой шанс получили Венсан Компани, Давид Сильва и Фернандиньо, заменив Джона Стоунса, Фила Фодена и Кевина Де Брюйне.
В начальной стадии матча "Сити" имел более чем двукратное преимущество по владению мячом, но первый опасный момент возник только на 15-й минуте, когда вингер гостей Рахим Стерлинг нанес простоватый удар, а Крис Смоллинг совершил срезку, послав снаряд в противоход Давиду Де Хеа. В последний момент голкипер "Юнайтед" перестроился и выручил свою команду.
На 29-й минуте Бернарду Силва пушечным ударом с дистанции проверил Де Хеа, в ответ на что хозяева провели контратаку, которую должен был завершить Маркус Рэшфорд, однако Эдерсон вовремя вышел из ворот и выбил мяч из ног нападающего.
Моментом Рэшфорда "Юнайтед" слегка охладил пыл своего соперника. В дальнейшем игра была боле-менее равной — "горожане" лишь имели территориальное преимущество и больше держали мяч.
Под занавес тайма "Сити" активизировался, а Стерлинг заставил Де Хеа совершить хороший сейв после удара с близкого расстояния.
После перерыва гости добавили, устроив настоящий натиск и в итоге открыв счет на 54-й минуте. Бернарду Силва переложил мяч под левую ногу, а затем нанес удар в ближний угол ворот из под Шоу — 0:1.
Почти сразу же Агуэро мог удвоить счет, но его крученый удар пришелся в штангу.
Правды ради, "Юнайтед" отреагировал на пропущенный гол и стал атаковать в силу своих возможностей и формы. Однако это и подвело хозяев. На 66-й минуте Стерлинг разогнал контратаку, отдал налево появившемуся на замену Лерою Сане, а тот нашел лазейку в ближнем углу Де Хеа — 0:2.
После второго гола игра успокоилась. "Горожане" полностью контролировали ситуацию на поле и уже никуда не спешили.
Нельзя сказать, что "Юнайтед" был безнадежен в этом матче — несколько неплохих атак "дьяволы" все же провели. Однако "Сити" показал себя гораздо более классной и сыгранной командой, выцарапав нужный результат.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
24.04.2019 23:55
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Последние комментарии:
Любая компания, где нет дисциплины и уважения, обручена на провал.
Одного нормального тренера мало, нужен ещё и настоящий капитан; когда дети на расстоянии, позволяют себе ослушаться, но если с ними дядя, они будут немного смиренны.
В моменте когда Милнер подошёл к Салаху, чтобы взять у него мяч и исполнить пенальти, было видно, что Салах не хотел отдавать, видимо, хотел пробиться в лидеры бомбардирской гонки, но Милнер посмотрел на него удивленно, типа: че ты сказал??? И Салах отдал мяч и с опущенной головой отошёл назад, как малявка, которую родители не пустили в клуб.
Милнер имеет право, и дела команды важнее чьих-то личных интересов.
Сейчас игроки стали > тренера, клубы не хотят терять игроков и могут запросто уволить норм коача, поэтому им нужны помощники (капитаны), которые будут следить за капризными пиздюkами, а иначе как в условном МЮ - разбор полётов.
(ответить)
Что дальше? Eбашим в ка|||у пенсов, Ливапул и собаку 08 с треблом
(ответить)
А теперь поговорим о футболе. Погба пидарас.
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Че скузирята, думали подгончик будет? МЮ, даже проебывая обоссывает местных хуисосов.
(ответить)
по матчу-сосульшер брат сосарри по тренерскому цеху?
(ответить)
изи все игроки убежат из ливера поняв что они кончиние неудачники
(ответить)
Изи разъеб Сосяр как я и предсказывал. Почему скузеры не радуются и не поздравляют нас с четверкой , себя с короной?
Где будут праздновать победу Скаузеры?
(ответить)
Тони Старк использует перчатку бесконечности и сотрет в прах Таноса и его войско и умрет(9
теперь по порядку
Человек-Муравей вернется в настоящее
Таноса сольют в начале фильма
потом отправятся в прошлое, чтобы собрать все камни
но небула все запорит, точнее ее двойник из прошлого
затем она переместит Таноса из прошлого в 2014, где будут все
Танос захочет захуярить землю, но тут блять каким то чудом появляется Стрэндж со всеми стертыми героями в прошлом фильме
танос получит пиздюлей, ну и откинется благодаря Тони
Капитан Америка вернется с камнями в прошлое(кстати, силенок то у него во время битвы окажется не меньше, чем у Тора), там и останется, появившись в настоящем уже стариком
ну а пузатый Тор это пиздец, просто ору
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Manchester City fans chanting to #MUFC fans,
“You’ve seen the champions, now f*** off home.”
(ответить)
Норм манков обоссали. Играл один Фред, Погба ходил пешком и махал руками, по ходу хотел взлететь прям со старого унитаза и прямиком в Мадрид. Ну и лучший кипер мира, который третью игру подряд пускает в ближний.
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ахахаха сосовзеры уже окуклились все, только один тут дотлевает, бедный)))
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каррагеры и им подобные быстренько переодевайтесь в майчёнку Бёрнли и начинайте лизать следующему...
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КОРОЛИИИИИИИИИИИИИИИИИ
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Все решилось в очных встречах.
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че с ебалой скаузери неудачники, рожа у вас кислим стал не видат вам чемпика на века
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Против синего ведра только победа
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24.09.2018 11:19 #
mikkiynwa
Колбасники, где будем праздновать чемпионство?
Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.
Все слились.
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апхахахахаха су.ка оруууууууууууууууу))))))))))))))))))))))0
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Ну что скамики теперь-то понимаете, что проблема вашего недоклуба была не в Моуриньо, который жопу рвал, чтоб че-то иправить, а в днищах типа покба и санчесах, которые сливали крепкого тренера
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У меня уже горит от таких заголовков)
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Ожидал, что МЮ немощи, но чтобы так...
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