"Сити" на классе выиграл дерби Манчестера и приблизился к титулу

"Манчестер Сити" сделал большой шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, одержав победу на классе в дерби против "Манчестер Юнайтед" — 0:2.

После унизительного поражения 4:0 от "Эвертона" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Эшли Янгу, Маттео Дармиану, Люку Шоу, Андреасу Перейре и Джесси Лингарду вместо Фила Джонса, Диогу Далота, Неманьи Матича, Ромелу Лукаку и Антони Мартиаля.



У "горожан" можно было насчитать три перестановки по сравнению с минимальной победой над "Тоттенхэмом" в субботу. Свой шанс получили Венсан Компани, Давид Сильва и Фернандиньо, заменив Джона Стоунса, Фила Фодена и Кевина Де Брюйне.



В начальной стадии матча "Сити" имел более чем двукратное преимущество по владению мячом, но первый опасный момент возник только на 15-й минуте, когда вингер гостей Рахим Стерлинг нанес простоватый удар, а Крис Смоллинг совершил срезку, послав снаряд в противоход Давиду Де Хеа. В последний момент голкипер "Юнайтед" перестроился и выручил свою команду.



На 29-й минуте Бернарду Силва пушечным ударом с дистанции проверил Де Хеа, в ответ на что хозяева провели контратаку, которую должен был завершить Маркус Рэшфорд, однако Эдерсон вовремя вышел из ворот и выбил мяч из ног нападающего.



Моментом Рэшфорда "Юнайтед" слегка охладил пыл своего соперника. В дальнейшем игра была боле-менее равной — "горожане" лишь имели территориальное преимущество и больше держали мяч.



Под занавес тайма "Сити" активизировался, а Стерлинг заставил Де Хеа совершить хороший сейв после удара с близкого расстояния.



После перерыва гости добавили, устроив настоящий натиск и в итоге открыв счет на 54-й минуте. Бернарду Силва переложил мяч под левую ногу, а затем нанес удар в ближний угол ворот из под Шоу — 0:1.



Почти сразу же Агуэро мог удвоить счет, но его крученый удар пришелся в штангу.



Правды ради, "Юнайтед" отреагировал на пропущенный гол и стал атаковать в силу своих возможностей и формы. Однако это и подвело хозяев. На 66-й минуте Стерлинг разогнал контратаку, отдал налево появившемуся на замену Лерою Сане, а тот нашел лазейку в ближнем углу Де Хеа — 0:2.



После второго гола игра успокоилась. "Горожане" полностью контролировали ситуацию на поле и уже никуда не спешили.



Нельзя сказать, что "Юнайтед" был безнадежен в этом матче — несколько неплохих атак "дьяволы" все же провели. Однако "Сити" показал себя гораздо более классной и сыгранной командой, выцарапав нужный результат.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче