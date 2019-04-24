"Арсенал" с треском проиграл "Вулверхэмптону"

Вулверхэмптон "Арсенал" упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги, с треском проиграв в гостях у "Вулверхэмптона" — 3:1.

Относительно безголевого матча против "Брайтона" в стартовом составе "волков" вышел Леандер Дендонкер, заменив Моргана Гиббс-Уайта.

У "канониров" произошло аж семь замен по сравнению с домашним поражением 2:3 от "Кристал Пэлас". Уцелели лишь Бернд Лено, Лоран Косьелни, Месут Озил и Александр Лакасетт.

В начале матча "Арсенал" достаточно комфортно владел мячом, но из этого ничего не выжал. Хозяева заняли выжидательную позицию, сосредоточившись на сдерживании соперника.

А на 28-й минуте "Вулверхэмптон" взял и открыл счет. Это Рубен Невеш ударом со штрафного застал Лено врасплох — 1:0.

Пропущенный гол нарушил игру "канониров". "Волки" почувствовали вкус к атакам и на 37-й минуте удвоили свое преимущество. Это Мэтт Доэрти опередил в воздухе Лено и головой послал мяч в опустевшие ворота — 2:0.

Когда уже шло добавленное к первому тайму время, положение "Арсенала" усугубилось до предела. Диогу Жота убежал в прорыв после перехвата в центрально круге, ворвался в штрафную и пробил Лено — 3:0.

Во втором тайме "канониры" предпринимали невыразительные попытки размочить счет, но, скорее, могли пропустить еще.

Свой первый удар в створ гости нанесли лишь на 80-й минуте. Это Сократис Папастатопулос откликнулся на подачу Гранита Джаки с углового — 3:1. Этим, собственно, подопечные Унаи Эмери и ограничились.

"Арсенал" снова уступил на выезде, что не сюрприз, но манера, в которой лондонцы это сделали, слегка удивляет. Не владея много мячом, "Вулверхэмптон" полностью переиграл своего соперника и подтвердил свой статус грозы авторитетов.

"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2019 23:40

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Последние комментарии:




  1. mkcfc 25.04.2019 00:55 # mkcfc
    Хотя лено все равно говорил про их место в 4-ке. Так что все нормально))

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  2. mkcfc 25.04.2019 00:52 # mkcfc
    Волки реально головорезы. Молодцы. Это мы ещё легко отделались 2-1))

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  3. mkcfc 25.04.2019 00:51 # mkcfc
    Недавно после матча Челси бернли кто из канониров спросил:Челси что с ебалом?
    Теперь вопрос аналогичный к канонирам

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  4. pistolero-lfc 25.04.2019 00:13 # pistolero-lfc
    Физрук блеа

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  5. redwhitegun 25.04.2019 00:04 # redwhitegun
    Спасибо что Нкетию выпустил на 20 минут поиграть. Хоть какой то интерес от просмотра был. Хоть и владели мячем 72% времени, игра шла по сценарию волков. Проигрывая 0-3 за 10 минут до свистка пасовать назад, назад, назад. Это пиздец... Ща крч манки победят Шестьнольсей и шансы все еще будут...

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  6. french 25.04.2019 00:02 # french
    Да нас Валенсия порвет...

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  7. superperez101 24.04.2019 23:57 # superperez101
    ну арсенал и заглатывает.
    а колбаса - без трофея

    сульшер - лох

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  8. bezviz 24.04.2019 23:53 # bezviz
    апхахахахахахахахаха оруу орууууу)))))

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  9. j-silver 24.04.2019 23:48 # j-silver
    ... но пенсы этим не воспользуются

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  10. kukuruzzo 24.04.2019 23:46 # kukuruzzo
    ЛЕне покер, но тоже пойдет

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  11. reams 24.04.2019 23:43 # reams
    обидно, но ожидаемо, Эмери все силы кинул на ЛЕ, так что было все понятно уже в матче с КП

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