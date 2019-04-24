"Арсенал" с треском проиграл "Вулверхэмптону"
"Арсенал" упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги, с треском проиграв в гостях у "Вулверхэмптона" — 3:1.
Относительно безголевого матча против "Брайтона" в стартовом составе "волков" вышел Леандер Дендонкер, заменив Моргана Гиббс-Уайта.
У "канониров" произошло аж семь замен по сравнению с домашним поражением 2:3 от "Кристал Пэлас". Уцелели лишь Бернд Лено, Лоран Косьелни, Месут Озил и Александр Лакасетт.
В начале матча "Арсенал" достаточно комфортно владел мячом, но из этого ничего не выжал. Хозяева заняли выжидательную позицию, сосредоточившись на сдерживании соперника.
А на 28-й минуте "Вулверхэмптон" взял и открыл счет. Это Рубен Невеш ударом со штрафного застал Лено врасплох — 1:0.
Пропущенный гол нарушил игру "канониров". "Волки" почувствовали вкус к атакам и на 37-й минуте удвоили свое преимущество. Это Мэтт Доэрти опередил в воздухе Лено и головой послал мяч в опустевшие ворота — 2:0.
Когда уже шло добавленное к первому тайму время, положение "Арсенала" усугубилось до предела. Диогу Жота убежал в прорыв после перехвата в центрально круге, ворвался в штрафную и пробил Лено — 3:0.
Во втором тайме "канониры" предпринимали невыразительные попытки размочить счет, но, скорее, могли пропустить еще.
Свой первый удар в створ гости нанесли лишь на 80-й минуте. Это Сократис Папастатопулос откликнулся на подачу Гранита Джаки с углового — 3:1. Этим, собственно, подопечные Унаи Эмери и ограничились.
"Арсенал" снова уступил на выезде, что не сюрприз, но манера, в которой лондонцы это сделали, слегка удивляет. Не владея много мячом, "Вулверхэмптон" полностью переиграл своего соперника и подтвердил свой статус грозы авторитетов.
"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче
24.04.2019 23:40
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Последние комментарии:
Хотя лено все равно говорил про их место в 4-ке. Так что все нормально))
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Волки реально головорезы. Молодцы. Это мы ещё легко отделались 2-1))
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Недавно после матча Челси бернли кто из канониров спросил:Челси что с ебалом?
Теперь вопрос аналогичный к канонирам
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Физрук блеа
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Спасибо что Нкетию выпустил на 20 минут поиграть. Хоть какой то интерес от просмотра был. Хоть и владели мячем 72% времени, игра шла по сценарию волков. Проигрывая 0-3 за 10 минут до свистка пасовать назад, назад, назад. Это пиздец... Ща крч манки победят Шестьнольсей и шансы все еще будут...
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Да нас Валенсия порвет...
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ну арсенал и заглатывает.
а колбаса - без трофея
сульшер - лох
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апхахахахахахахахаха оруу орууууу)))))
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... но пенсы этим не воспользуются
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ЛЕне покер, но тоже пойдет
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обидно, но ожидаемо, Эмери все силы кинул на ЛЕ, так что было все понятно уже в матче с КП
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