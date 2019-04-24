"Арсенал" с треском проиграл "Вулверхэмптону"

"Арсенал" упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги, с треском проиграв в гостях у "Вулверхэмптона" — 3:1.

Относительно безголевого матча против "Брайтона" в стартовом составе "волков" вышел Леандер Дендонкер, заменив Моргана Гиббс-Уайта.



У "канониров" произошло аж семь замен по сравнению с домашним поражением 2:3 от "Кристал Пэлас". Уцелели лишь Бернд Лено, Лоран Косьелни, Месут Озил и Александр Лакасетт.



В начале матча "Арсенал" достаточно комфортно владел мячом, но из этого ничего не выжал. Хозяева заняли выжидательную позицию, сосредоточившись на сдерживании соперника.



А на 28-й минуте "Вулверхэмптон" взял и открыл счет. Это Рубен Невеш ударом со штрафного застал Лено врасплох — 1:0.



Пропущенный гол нарушил игру "канониров". "Волки" почувствовали вкус к атакам и на 37-й минуте удвоили свое преимущество. Это Мэтт Доэрти опередил в воздухе Лено и головой послал мяч в опустевшие ворота — 2:0.



Когда уже шло добавленное к первому тайму время, положение "Арсенала" усугубилось до предела. Диогу Жота убежал в прорыв после перехвата в центрально круге, ворвался в штрафную и пробил Лено — 3:0.



Во втором тайме "канониры" предпринимали невыразительные попытки размочить счет, но, скорее, могли пропустить еще.



Свой первый удар в створ гости нанесли лишь на 80-й минуте. Это Сократис Папастатопулос откликнулся на подачу Гранита Джаки с углового — 3:1. Этим, собственно, подопечные Унаи Эмери и ограничились.



"Арсенал" снова уступил на выезде, что не сюрприз, но манера, в которой лондонцы это сделали, слегка удивляет. Не владея много мячом, "Вулверхэмптон" полностью переиграл своего соперника и подтвердил свой статус грозы авторитетов.



"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче