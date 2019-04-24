"Норвич" потратит на усиление под Премьер-Лигу только 20 млн. фунтов

Рвущийся в Премьер-Лигу "Норвич" решил ограничить свои траты грядущим летом до 20 миллионов фунтов.

В данный момент "канарейки" возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа, имея три очка преимущества над вторым "Шеффилд Юнайтед" и шесть очков над третьим "Лидсом".



Таким образом, команда Даниэля Фарка может уже в ближайший уикенд оформить повышение в классе. На "Кэрроу Роуд" не сомневаются в своем успехе и уже начали готовиться к выступлению в элите.



Вместе с тем "Норвич" собирается вести себя разумно на трансферном рынке, не желая повторять ошибок "Фулхэма", который, выиграв плей-офф Чемпионшипа прошлым летом, потратил 100 млн. фунтов на усиление состава, но не смог удержаться в Премьер-Лиге.



Прошлый сезон "Норвич" завершил с прибылью в 30 млн. фунтов, выгодно продав Джеймса Мэддисона и Джоша Мерфи. "Канарейки" находятся в устойчивом финансовом положении, но планируют потратить на усиление под Премьер-Лигу только 20 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.



В "Норвиче" уверены, что ключом к выживанию в Премьер-Лиге должно стать сохранение текущего состава, а не приглашение дорогостоящих звезд со стороны.