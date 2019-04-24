Эмерсон Палмери хочет остаться в "Челси"

Защитник "Челси" Эмерсон Палмери готов отвергнуть интерес "Интера", предпочитая остаться на "Стэмфорд Бридж".

После своего перехода к "синим" из "Ромы" в январе 2018 за 25.5 миллионов фунтов, включая бонусы, Эмерсон долгое время был игроком ротации.



Однако неважная форма Маркоса Алонсо в этом сезоне заставила главного тренера "Челси" Маурицио Сарри попробовать в качестве левого защитника Палмери.



24-летний итальянец бразильского происхождения выходил в стартовом составе "синих" на семь из 12 последних матчей в Премьер-Лиге и теперь готов отбросить мысли о возвращении в Серию А, утверждает Goal.



И хотя наставник "Интера" Лучано Спаллетти, с которым ему довелось поработать в "Роме", является большим фанатом Палмери, Эмерсон чувствует, что хорошо адаптировался к английскому футболу, и теперь хочет застолбить за собой место в стартовом составе "Челси".



"Это правда, что в последние месяцы я играю гораздо чаще, но я уже давно чувствую, что хорошо адаптировался к английскому футболу".



"Здесь гораздо выше темп — и в атаке, и в оборонительной фазе. Если ты этому не научишься, то не сможешь играть в Англии на моей позиции. Я чувствую, что хорошо адаптировался к этому".



"Здесь порой тактика отходит на второй план, и тебе важнее быть активным и сильным. Если ты такого рода игрок, тебе будет проще адаптироваться к игре здесь", — сообщил Палмери.