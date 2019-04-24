"Юнайтед" может предложить работу Даррену Флетчеру

"Манчестер Юнайтед" задумывается о возвращении в клуб полузащитника Даррена Флетчера на неигровую роль.

Назначением Оле Гуннара Сульшера и Майка Фелана в этом сезоне "красные дьяволы" продолжили традицию по привлечению в клуб своих бывших игроков. Кроме того, Майкл Кэррик трудится ассистентом главного тренера, а Ники Батт руководит академией.



В рамках этой стратегии клуб с "Олд Траффорд" подумывает о том, чтобы предложить работу 35-летнему Флетчеру, чей контракт со "Стоуком" из Чемпионшипа истекает в конце этого сезона.



В "Юнайтед" считают, что шотландец мог бы заняться поисками молодых талантов и помочь клубу организовать скаутскую работу.



Добавим, что Флетчер сам является воспитанником академии "дьяволов". Даррен дебютировал в первой команде в сентябре 2003 и выступал за "Юнайтед" до января 2015, когда ушел в "Вест Бромвич". Вместе с манкунианцами полузащитник пять раз выигрывал Премьер-Лигу, а в 2008 году поднял над головой трофей Лиги Чемпионов.