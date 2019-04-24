Ван Дейк станет Игроком Года по версии PFA
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк будет назван Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Напомним, на прошлой неделе Ван Дейк был включен в финальный шорт-лист PFA вместе со своим одноклубником Садио Мане, Эденом Азаром из "Челси" и тремя представителями "Манчестер Сити" в лице Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Бернарду Силвы.
И хотя официально объявление победителя ожидается только в четверг, а церемония награждения пройдет в воскресенье, изданию Daily Mail уже сейчас стало известно, что в голосовании победил Ван Дейк.
Также Daily Mail располагает информацией, что по итогам подсчета голосов главным конкурентом Виргила в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в английском футболе оказался вовсе не Агуэро, а Стерлинг.
Добавим, что в прошлом сезоне Игроком Года по версии PFA стал одноклубник Ван Дейка Мохамед Салах. А еще раньше этот приз из числа представителей "Ливерпуля" брали Луис Суарес (2013/14), Стивен Джеррард (2005/06), Джон Барнс (1987/88), Ян Раш (1983/84), Кенни Далглиш (1982/83) и Терри Макдермотт (1979/80).
24.04.2019 20:00
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для скаузеров это как трофей.
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Очередной трофей в копилку ЛФК!
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Просто БАТЯ!
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Утешительный приз.
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Красавчик! Так держать! YNWA!
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изи для Бати всея АПЛ
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