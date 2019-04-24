Гвардиола исключает уход Махреза из "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил уход вингера Рияда Махреза грядущим летом.

Прошлым летом Махрез стал рекордным приобретением в истории "Сити", перебравшись на "Этихад" из "Лестера" за 60 миллионов фунтов. Однако найти свое место в команде Гвардиолы 28-летнему алжирцу пока не удалось.



На днях издание Daily Mail сообщило, что Рияд, отметившийся лишь 13 выходами в старте в рамках Премьер-Лиги в этом сезоне, не чувствует себя счастливым и помышляет об уходе из клуба. Однако Гвардиола такой сценарий исключает.



"Рияд будет с нами в следующем сезоне, а также в следующем и следующем. Мне даже не нужно говорить об этом. Он останется с нами на следующий сезон".



"Он игрок, на которого мы рассчитываем. Мы довольны его поведением и тем, как он играет. Он — и каждый здесь — знает, что у нас есть конкуренция за места в составе, но он счастлив и счастливы мы", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.