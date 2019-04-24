Лено дал прогноз на распределение мест в топ-4

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено поделился своими ожиданиями от того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" продолжают отчаянную борьбу за титул, а "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" стараются не остаться без путевки в Лигу Чемпионов.

Чутье подсказывает Лено, что"Сити" все-таки определит "Ливерпуль" в борьбе за титул, а два оставшихся места в топ-4 займут "канониры" и "шпоры".

"Первым будет "Манчестер Сити", потому что "Ливерпуль" еще выступает в Лиге Чемпионов, которая, возможно, отберет у них силы и энергию. Думаю, у них есть реальные шансы против "Барселоны", там 50 на 50, тогда как у "Сити" есть только финал Кубка Англии и Премьер-Лига".

"Думаю, в конце концов в топ-4 будем мы и "Тоттенхэм". Я верю в наше мастерство, и мы по-прежнему хозяева собственной судьбы. Если мы попадем в топ-4, то мне все равно, где будут остальные команды!" — сообщил Лено Sky Sports.


Метки Арсенал, Лено, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1096

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 24.04.2019 18:44 # slash-lfc
    Все так и будет.

    (ответить)

  2. al-faarabi 24.04.2019 18:32 # al-faarabi
    yesssir

    (ответить)

  3. chr1s8rown 24.04.2019 18:13 # chr1s8rown
    Если мы попадем в топ-4, то мне все равно, где будут остальные команды!" — сообщил Лено Sky Sports.
    Если мы не попадем в топ-4, то мне все равно, где будут остальные команды!" — сообщил Лено Sky Sports.

    (ответить)

  4. liverpool1892est 24.04.2019 18:09 # liverpool1892est
    Что он курил этот поц?

    (ответить)

  5. electric 24.04.2019 18:03 # electric
    "Сити" все-таки определит "Ливерпуль" в борьбе за титул, а два оставшихся места в топ-4 займут "канониры" и "шпоры".

    Ну не довен ли?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: