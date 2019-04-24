Лено дал прогноз на распределение мест в топ-4

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено поделился своими ожиданиями от того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" продолжают отчаянную борьбу за титул, а "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" стараются не остаться без путевки в Лигу Чемпионов.



Чутье подсказывает Лено, что"Сити" все-таки определит "Ливерпуль" в борьбе за титул, а два оставшихся места в топ-4 займут "канониры" и "шпоры".



"Первым будет "Манчестер Сити", потому что "Ливерпуль" еще выступает в Лиге Чемпионов, которая, возможно, отберет у них силы и энергию. Думаю, у них есть реальные шансы против "Барселоны", там 50 на 50, тогда как у "Сити" есть только финал Кубка Англии и Премьер-Лига".



"Думаю, в конце концов в топ-4 будем мы и "Тоттенхэм". Я верю в наше мастерство, и мы по-прежнему хозяева собственной судьбы. Если мы попадем в топ-4, то мне все равно, где будут остальные команды!" — сообщил Лено Sky Sports.