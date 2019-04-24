Скауты "Юнайтед" просматривали Фелиша

В минувший понедельник скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша в матче португальского первенства против "Маритиму".

19-летний Фелиш обещает стать одной из самых лакомых целей для топ-клубов Европы в предстоящее трансферное окно, и "красные дьяволы" не собираются оставаться в стороне.



Как передает Daily Mail, "Юнайтед" следит за прогрессом Жоау уже более года, однако в последнее время клуб с "Олд Траффорд" заметно активизировался.



В минувший понедельник скауты "дьяволов" стали свидетелями дубля Фелиша — теперь на счету юниора, интерес к которому также проявляют "Ювентус" и "Манчестер Сити", уже 16 голов в этом сезоне за "Бенфику".



По информации издания, "Юнайтед" уже установил контакт с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Фелиша, чей контракт предусматривает отступные в 104 миллиона фунтов.



Активность "Юнайтед" в отношении Фелиша можно объяснить не только успехами Жоау, но и тем, что альтернативные цели "дьяволов" оказались недоступны — Джейдон Санчо точно останется в дортмундской "Боруссии", а Каллум Хадсон-Одои, особенно после своей травмы, не покинет "Челси".



