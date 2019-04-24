Скауты "Юнайтед" просматривали Фелиша

Жоау Фелиш В минувший понедельник скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша в матче португальского первенства против "Маритиму".

19-летний Фелиш обещает стать одной из самых лакомых целей для топ-клубов Европы в предстоящее трансферное окно, и "красные дьяволы" не собираются оставаться в стороне.

Как передает Daily Mail, "Юнайтед" следит за прогрессом Жоау уже более года, однако в последнее время клуб с "Олд Траффорд" заметно активизировался.

В минувший понедельник скауты "дьяволов" стали свидетелями дубля Фелиша — теперь на счету юниора, интерес к которому также проявляют "Ювентус" и "Манчестер Сити", уже 16 голов в этом сезоне за "Бенфику".

По информации издания, "Юнайтед" уже установил контакт с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Фелиша, чей контракт предусматривает отступные в 104 миллиона фунтов.

Активность "Юнайтед" в отношении Фелиша можно объяснить не только успехами Жоау, но и тем, что альтернативные цели "дьяволов" оказались недоступны — Джейдон Санчо точно останется в дортмундской "Боруссии", а Каллум Хадсон-Одои, особенно после своей травмы, не покинет "Челси".


Метки Бенфика, видео, Манчестер Юнайтед, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. felixok 24.04.2019 16:48 # felixok
    Талант огромный! Главное, чтобы попал в надежные руки!

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  2. mancunia-planet 24.04.2019 16:19 # mancunia-planet
    Молодняком затарятся, пару трансферов и всё

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