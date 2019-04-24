Тома Менье: "Никогда не скрывал, что хочу поиграть в Англии"

Правый защитник ПСЖ Тома Менье подтвердил, что хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.

Как известно, по окончании этого сезона "красные дьяволы" попрощаются со своим капитаном Антонио Валенсией. Эшли Янг не становится моложе, а Диогу Далот пока не готов стать игроком основы.



Таким образом, укрепление правого фланга обороны становится одним из приоритетов для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на грядущее лето.



Согласно слухам, своей целью "Юнайтед" избрал Менье, и 27-летний бельгиец, которому никак не удается договориться с ПСЖ о новом контракте, не исключает свой переезд в Премьер-Лигу.



"Интересуются ли мной клубы из Англии? Да, но не только оттуда. Интерес есть отовсюду, даже из Китая и Ближнего Востока".



"Есть ли у меня желание поиграть в Англии? Я никогда этого не скрывал", — цитирует Менье Daily Mirror.