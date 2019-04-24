Сарри обвинен в неподобающем поведении

Главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри были предъявлены обвинения в неподобающем поведении во время матча Премьер-Лиги против "Бернли".

В концовке матча на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером "Бернли" принялся всячески тянуть время, из-за чего между игроками случилась стычка, в которой пытался поучаствовать и Сарри.



Рефери Кевин Френд отреагировал на покинувшего техническую зону итальянца, удалив того в раздевалку.



Позже Джанфранко Дзола, ассистент Сарри, объяснил вспышку гнева у своего босса тем, что Маурицио несколько раз оскорбили представители тренерского штаба "бордовых".



Если верить английской прессе, Ассоциация все еще разбирается, какие оскорбления могли прозвучать со скамейки "Бернли", однако это не оправдывает действий Сарри, у которого теперь есть время до вечера пятницы, чтобы ответить на предъявленные обвинения, сообщает BBC.