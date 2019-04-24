Стерлинг: "Гвардиола сказал нам быть злыми"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что его команда была по-настоящему зла после вылета из Лиги Чемпионов, и теперь надеется использовать это как мотивацию на концовку сезона.
На прошлой неделе "Тоттенхэм" перечеркнул надежды "горожан" об историческом покере, вырвав путевку в полуфинал Лиги Чемпионов.
В минувший уикенд "Сити" отомстил "шпорам" в Премьер-Лиге и теперь подходит к дерби против "Манчестер Юнайтед" с огромным желанием сделать этот сезон успешным настолько, насколько это еще возможно.
"Пеп говорил нам быть злыми на следующий день. Также он сказал, что мы должны быть готовы и сосредоточены в день, когда нам снова играть".
"Мы так упорно трудились весь сезон, преодолевая мили и мили, чтобы оказаться в это положении — и проиграть таким образом было тяжело".
"Однако впереди еще четыре матча — даже пять, если учитывать "Уотфорд" (в финале Кубка Англии). Если бы на старте сезона кто-нибудь сказал нам, что мы будем сражаться за требл, мы бы немедленно на это согласились. Мы в замечательном положении, и если мы не добьемся успеха, мы будем очень расстроены собой", — цитирует Стерлинга Daily Mirror.
24.04.2019 13:00
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минус три очка за то что негр)))
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