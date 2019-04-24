Стерлинг: "Гвардиола сказал нам быть злыми"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что его команда была по-настоящему зла после вылета из Лиги Чемпионов, и теперь надеется использовать это как мотивацию на концовку сезона.

На прошлой неделе "Тоттенхэм" перечеркнул надежды "горожан" об историческом покере, вырвав путевку в полуфинал Лиги Чемпионов.



В минувший уикенд "Сити" отомстил "шпорам" в Премьер-Лиге и теперь подходит к дерби против "Манчестер Юнайтед" с огромным желанием сделать этот сезон успешным настолько, насколько это еще возможно.



"Пеп говорил нам быть злыми на следующий день. Также он сказал, что мы должны быть готовы и сосредоточены в день, когда нам снова играть".



"Мы так упорно трудились весь сезон, преодолевая мили и мили, чтобы оказаться в это положении — и проиграть таким образом было тяжело".



"Однако впереди еще четыре матча — даже пять, если учитывать "Уотфорд" (в финале Кубка Англии). Если бы на старте сезона кто-нибудь сказал нам, что мы будем сражаться за требл, мы бы немедленно на это согласились. Мы в замечательном положении, и если мы не добьемся успеха, мы будем очень расстроены собой", — цитирует Стерлинга Daily Mirror.