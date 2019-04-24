Сульшер не видит МЮ среди претендентов на титул в следующем сезоне

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не ожидает, что в следующем сезоне его команда сможет побороться за титул Премьер-Лиги.

"Красные дьяволы" взяли сумасшедший темп после прихода Сульшера на тренерский мостик в декабре, однако на финише сезона результаты вновь пошли на спад, и сейчас "Юнайтед" занимает только шестую позицию в Премьер-Лиге.



Сульшер смог воочию убедиться, насколько велика пропасть между его командой и ведущими борьбу за чемпионство "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" во всех отношениях, и на ликвидацию этой разницы потребуется время.



"Я не думаю, что нам хватит стабильности побороться за титул в следующем сезоне. По итогам 18 последних матчей мы не слишком далеки от претендентов на титул, но нужно оценивать весь сезон. Пока мы делаем это только полсезона. Поэтому посмотрим. Никогда не говори никогда".



"Нельзя ожидать, что такого рода вещи изменятся в одночасье, и мы знаем это. Все будет происходить постепенно — мы, как клуб, должны быть достаточно реалистичны и двигаться шаг за шагом".



"Нельзя взять 10 игроков и заменить их на 10 новых. Нужно двигаться медленно, но верно. Нам нужны игроки с правильным мастерством, правильным характером и правильными стандартами, чтобы вернуть нас туда, где мы хотим быть", — цитирует Сульшера Goal.