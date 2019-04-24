Стерлинг объяснил, почему проголосовал за Кейна, а не за Ван Дейка

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг объяснил, почему проголосовал за Харри Кейна из "Тоттенхэма" как за Игрока Года а не за Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

Ван Дейк, партнер Стерлинга по "Сити" Серхио Агуэро и сам Рахим считаются тремя основными претендентами на главную индивидуальную награду в английском футболе.



Правила запрещают игрокам голосовать за самих себя и своих одноклубников, однако Стерлинг отметил в бюллетени вовсе не Ван Дейка, что было бы очевидным выбором. Рахим видит более достойного награды футболиста.



"Приятно оказаться в шорт-листе, но, если честно, я не хочу этой награды, если мы не выиграем Премьер-Лигу. Я жажду выиграть Премьер-Лигу и Кубок Англии, а уже затем думать о прочих вещах, но проблема в том, что награду вручают раньше. Без трофеев она бы потеряла для меня смысл".



"Я проголосовал за Харри Кейна. Я отдал свой голос за него, потому что он забивает так много голов каждый год, он делает так много для своей команды, дает своей команде так много".



"Люди много говорят о Виргиле Ван Дейке, но я знаю, что у него и так будет куча голосов, поэтому я решил выбрать кого-нибудь другого. Находясь в сборной, я смог оценить, как Харри Кейн трудится и как заботится о себе".



"Он всегда остается профессионалом, особенно когда восстанавливается после травмы. Я равняюсь на него и наблюдаю его каждый день во время международных перерывов, и это причина, по которой мой голос достался ему", — цитирует Стерлинга Daily Mirror.