Стерлинг объяснил, почему проголосовал за Кейна, а не за Ван Дейка
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг объяснил, почему проголосовал за Харри Кейна из "Тоттенхэма" как за Игрока Года а не за Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".
Ван Дейк, партнер Стерлинга по "Сити" Серхио Агуэро и сам Рахим считаются тремя основными претендентами на главную индивидуальную награду в английском футболе.
Правила запрещают игрокам голосовать за самих себя и своих одноклубников, однако Стерлинг отметил в бюллетени вовсе не Ван Дейка, что было бы очевидным выбором. Рахим видит более достойного награды футболиста.
"Приятно оказаться в шорт-листе, но, если честно, я не хочу этой награды, если мы не выиграем Премьер-Лигу. Я жажду выиграть Премьер-Лигу и Кубок Англии, а уже затем думать о прочих вещах, но проблема в том, что награду вручают раньше. Без трофеев она бы потеряла для меня смысл".
"Я проголосовал за Харри Кейна. Я отдал свой голос за него, потому что он забивает так много голов каждый год, он делает так много для своей команды, дает своей команде так много".
"Люди много говорят о Виргиле Ван Дейке, но я знаю, что у него и так будет куча голосов, поэтому я решил выбрать кого-нибудь другого. Находясь в сборной, я смог оценить, как Харри Кейн трудится и как заботится о себе".
"Он всегда остается профессионалом, особенно когда восстанавливается после травмы. Я равняюсь на него и наблюдаю его каждый день во время международных перерывов, и это причина, по которой мой голос достался ему", — цитирует Стерлинга Daily Mirror.
24.04.2019 11:00
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"я знаю, что у него и так будет куча голосов, поэтому я решил выбрать кого-нибудь другого"
Тупая обезьяна сдает себя с потрохами, какой же он тупой.
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просто зависть. он понимает что кейн никак его не обойдет, а лишний голос голландцу может быть решающим.
если бы стерлинг не убежал из ливерпуля тогда, сейчас клопп бы его сам продал исходя из человеческих качеств, чтобы не портил атмосферу в команде, постоянно принудительно ища проблемы с расизмом, хуизмом и прочей херней
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неуверен в себе обезьянка
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ВВД лучший защ, а Кейн не лучший нап
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Патамушта ссыт петушок чта Вандик обоссыт ему ебало за итый троффиз!
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