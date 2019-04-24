Гвардиола возразил Сульшеру по поводу тактических фолов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возразил своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру, который выразил уверенность, что "горожане" будут использовать тактические фолы в дерби на "Олд Траффорд".

"Не сомневаюсь, что он будут целиться в твои лодыжки и пятки, пытаясь ударить тебя", — заявил прессе во вторник утром Сульшер.



Однако Гвардиола с таким мнением совершенно не согласен и уверяет, что никогда не заставлял своих игроков совершать умышленные фолы.



"Он так сказал? И каким образом мы можем это сделать, владея мячом 65-70 процентов в среднем за матч?"



"За свои 10 сезонов в качестве тренера я никогда не готовил свою команду, которая бы думала о такого рода вещах. Никогда. И мои игроки могут сказать об этом лучше, чем я. Игроки, с которыми я работал в "Барселоне", "Баварии" и здесь".



"Думая о том, как нам победить их, меня гораздо больше волнуют другие вещи. Завтра после матча вы можете спросить его (Сульшера) снова".



"Мне не нравится это высказывание. Наша команда создана не для таких вещей. Совершенно нет".



"Конечно, в игре есть контакт и есть фолы. Для этого существуют рефери — чтобы показать желтую карточку, красную карточку или принять другое решение, но я никогда не готовился к матчу, планируя фолиь... Я хочу играть в свою игру", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.