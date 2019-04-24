Эмери: "Я верю в Мустафи"

Шкодран Мустафи Наставник "Арсенала" Унаи Эмери дал понять, что не собирается избавляться от защитника Шкодрана Мустафи.

После результативной ошибки Мустафи в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в прессе появились слухи, что "канониры" открыты к продаже Шкодрана грядущим летом.

Однако Эмери отказывается критиковать подопечного и видит у 27-летнего немца пространство, чтобы прибавить.

"Я хочу оберегать своих игроков. Мустафи — очень хороший игрок, очень хороший центральный защитник. У него есть привычка идти в отбор и одновременно падать на газон, полагаясь на свое предчувствие".

"Он может выиграть одно единоборство, два, три, четыре, и это останется без внимания. Но стоит ему проиграть раз, в результате чего мы пропускаем гол, и он виноват во всем. Я говорю ему: "Ты молод, ты можешь прибавить, и ты должен упорно работать, потому что у тебя большое мастерство для центрального защитника".

"Например, против "Уотфорда" он был лучшим, он выиграл все мячи в воздухе своей головой, и у него были очень хорошие статистические показатели. В воскресенье против Кристиана Бентеке ему было сложнее выигрывать мячи в воздухе, там было 50 на 50".

"Он молод, он прибавляет, но в воскресенье он оказался в центре внимания из-за второго гола. То была не ошибка с его стороны. Ошибка была допущена в тактическом плане, потому что мы должны страховать его двумя другими защитниками, когда он остается против Захи. Я защищаю его, потому что верю в него", — цитирует Эмери The Telegraph.


Метки Арсенал, Мустафи, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 561

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  1. ashlikcole3 24.04.2019 09:30 # ashlikcole3
    веришь,а зря

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  2. chelsealondon 24.04.2019 09:29 # chelsealondon
    Я верю в шкодрана...

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  3. vmjr 24.04.2019 09:25 # vmjr
    Вся суть Мустафи в этом видео! Эмери походу не смотрел!
    https://youtu.be/THIHIY5w3TY

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  4. largo-winch 24.04.2019 09:02 # largo-winch
    Believin' Mustafi

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