Эмери: "Я верю в Мустафи"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери дал понять, что не собирается избавляться от защитника Шкодрана Мустафи.

После результативной ошибки Мустафи в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в прессе появились слухи, что "канониры" открыты к продаже Шкодрана грядущим летом.



Однако Эмери отказывается критиковать подопечного и видит у 27-летнего немца пространство, чтобы прибавить.



"Я хочу оберегать своих игроков. Мустафи — очень хороший игрок, очень хороший центральный защитник. У него есть привычка идти в отбор и одновременно падать на газон, полагаясь на свое предчувствие".



"Он может выиграть одно единоборство, два, три, четыре, и это останется без внимания. Но стоит ему проиграть раз, в результате чего мы пропускаем гол, и он виноват во всем. Я говорю ему: "Ты молод, ты можешь прибавить, и ты должен упорно работать, потому что у тебя большое мастерство для центрального защитника".



"Например, против "Уотфорда" он был лучшим, он выиграл все мячи в воздухе своей головой, и у него были очень хорошие статистические показатели. В воскресенье против Кристиана Бентеке ему было сложнее выигрывать мячи в воздухе, там было 50 на 50".



"Он молод, он прибавляет, но в воскресенье он оказался в центре внимания из-за второго гола. То была не ошибка с его стороны. Ошибка была допущена в тактическом плане, потому что мы должны страховать его двумя другими защитниками, когда он остается против Захи. Я защищаю его, потому что верю в него", — цитирует Эмери The Telegraph.