Почеттино: "Эриксен так открыт к диалогу насчет нового контракта"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал понять, что оптимистично оценивает шансы своего клуба заключить новый контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Накануне вечером Эриксен в очередной раз доказал свою ценность для команды, своим голом обеспечив "шпорам" минимальную победу над "Брайтоном".



Меж тем, от действующего контракта Кристиана с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю остается только 12 месяцев, а пресса все активнее спекулирует насчет возможного отъезда датчанина из Лондона.



Также ходят слухи, что "Тоттенхэм" может продать полузащитника грядущим летом, если не договорится о новой сделке, но Почеттино надеется, что компромисс будет достигнут.



"Это очень особенная ситуация. Кристиан — особенный человек. Все мы особенные и разные. Нужно понимать это. Ему может потребоваться иное время, чтобы о чем-либо договориться с клубом, чем другому игроку".



"Я надеюсь и мечтаю, чтобы Кристиан смог остаться здесь. Думаю, мы и Кристиан так открыты к диалогу, поэтому посмотрим, как все сложится. Конец сезона так близок, и после у нас будет много времени все обсудить".



"Думаю, прямо сейчас важнее всего — и не только для него, а для всех игроков — сохранять концентрацию и постараться добиться того, чего мы хотим добиться", — цитирует Почеттино The Telegraph.