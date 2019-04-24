"Аякс" опасается интереса к Тен Хагу со стороны клубов Премьер-Лиги

Опасаясь интереса к Эрику Тен Хагу со стороны клубов Премьер-Лиги, "Аякс собирается предложить своему главному тренеру новый долгосрочный контракт.

"Аякс" совершенно выдающимся образом проводит этот сезон и совсем скоро сразится с "Тоттенхэмом" за путевку в финал Лиги Чемпионов. На пути к этой стадии амстердамцы одолели "Реал" и "Ювентус", которые располагают несравнимо большими бюджетом и опытом.



Топ-клубы Европы уже выстроились в очередь на молодых звезд "Аякса", однако в Амстердаме опасаются и интереса к 49-летнему Тен Хагу, который в свое время работал с резервом "Баварии", когда первая команда мюнхенцев находилась в ведении Хосепа Гвардиолы.



Премьер-Лига, куда в последние годы стремятся лучшие тренеры мира, может показаться привлекательным направлением для Эрика, однако The Telegraph утверждает, что "Аякс" постарается удержать Тен Хага с помощью роскошного контракта на несколько лет.