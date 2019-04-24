Погба сообщил партнерам по МЮ о своем желании уйти

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил своим партнерам по команде, что хочет покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

Напомним, Погба связывали с уходом из "Юнайтед" еще прошлым летом. Всю первую половину сезона Поль конфликтовал с Жозе Моуриньо, что лишь подогревало эти слухи.



После увольнения Моуриньо и прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера в декабре, слухи на время затихли, а Погба принялся демонстрировать классный футбол, забивая голы и ассистируя партнерам.



Эта идиллия продлилась недолго, и в последние недели все вернулось в прежнее русло. Погба вновь никак себя не проявляет, а пресса опять взялась за свое.



Как сообщает французское издание L'Equipe, Поль тоже разочарован своей ситуацией и не делает тайны из своего желания покинуть "Юнайтед". Партнеры француза по раздевалке уже знают об этом.



Утверждается, что в возвращении Погба заинтересован "Ювентус", в 2016 году продавший его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов. Однако сам 26-летний полузащитник предпочитает поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в "Реале".



L'Equipe добавляет, что на сей раз — в отличие от предыдущих трансферных окон — "Юнайтед" не будет сражаться за Погба. Если Поль хочет уйти, то может это сделать, но по правильной цене.