Эриксен оставил "Брайтон" без очка

Поздний гол Кристиана Эриксена позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 1:0 в домашнем матче против "Брайтона" и укрепиться на третьей строчке в Премьер-Лиге.

Относительно выезда к "Манчестер Сити" в субботу в старт "шпор" вернулись Уго Льорис, Киран Трипьер, Данни Роуз, Виктор Ваньяма и Фернандо Льоренте.



У "чаек" произошло сразу шесть перестановок относительно уикенда. На острие атак команды, которая до этого не забивала пять матчей подряд, расположился Флорин Андоне.



Практически весь первый тайм гости провели в глухой обороне, совершив лишь пару вылазок к воротам Льориса. "Брайтон" старался не пускать соперника в свою штрафную, поэтому все удары "Тоттенхэма" получались поспешными и неточными.



Порой "чайки" играли на вынос, однако отсрочить первое попадание "шпор" в створ им удалось до 38-й минуты, когда Лукас Моура с дистанции пробил прямо в Мэта Райана.



Незадолго до перерыва отличный момент имел Деле Алли, с близкого расстояния расстреливая ворота Райана, однако тот выручил свою команду.



Во втором тайме игра стала еще более унылой. "Брайтон" был пассивен и просто ничего не хотел предпринимать, лишь отражая атаки "Тоттенхэма".



Преодолевать столь насыщенную оборону "шпорам" было сложно, поэтому они были вынуждены уповать на дальние удары. На 66-й минуте Райан вытащил мяч из под перекладины после выстрела Роуза, а спустя шесть минут Тоби Алдервейрелд с линии штрафной попал в основание штанги.



В концовке матча Маурисио Почеттино — словно от отчаяния — впервые за 20 последних месяцев позволил примерить игровую футболку Винсенту Янссену, но "чайки" стояли на своем.



И все-таки "Брайтон" был наказан за свою позорную игру. На 88-й минуте Кристиан Эриксен смог свободно пробить с дистанции и попал точно в нижний угол ворот — 1:0. Гости были в отчаянии.



"Тоттенхэм" одержал свою четвертую победу без пропущенных мячей на новом стадионе и, вероятно, самую сложную победу. "Брайтон" явно приехал в Северный Лондон за одним очком, и с такой игрой и таким настроем делать в Премьер-Лиге нечего.



"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче