Эриксен оставил "Брайтон" без очка

Кристиан Эриксен Поздний гол Кристиана Эриксена позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 1:0 в домашнем матче против "Брайтона" и укрепиться на третьей строчке в Премьер-Лиге.

Относительно выезда к "Манчестер Сити" в субботу в старт "шпор" вернулись Уго Льорис, Киран Трипьер, Данни Роуз, Виктор Ваньяма и Фернандо Льоренте.

У "чаек" произошло сразу шесть перестановок относительно уикенда. На острие атак команды, которая до этого не забивала пять матчей подряд, расположился Флорин Андоне.

Практически весь первый тайм гости провели в глухой обороне, совершив лишь пару вылазок к воротам Льориса. "Брайтон" старался не пускать соперника в свою штрафную, поэтому все удары "Тоттенхэма" получались поспешными и неточными.

Порой "чайки" играли на вынос, однако отсрочить первое попадание "шпор" в створ им удалось до 38-й минуты, когда Лукас Моура с дистанции пробил прямо в Мэта Райана.

Незадолго до перерыва отличный момент имел Деле Алли, с близкого расстояния расстреливая ворота Райана, однако тот выручил свою команду.

Во втором тайме игра стала еще более унылой. "Брайтон" был пассивен и просто ничего не хотел предпринимать, лишь отражая атаки "Тоттенхэма".

Преодолевать столь насыщенную оборону "шпорам" было сложно, поэтому они были вынуждены уповать на дальние удары. На 66-й минуте Райан вытащил мяч из под перекладины после выстрела Роуза, а спустя шесть минут Тоби Алдервейрелд с линии штрафной попал в основание штанги.

В концовке матча Маурисио Почеттино — словно от отчаяния — впервые за 20 последних месяцев позволил примерить игровую футболку Винсенту Янссену, но "чайки" стояли на своем.

И все-таки "Брайтон" был наказан за свою позорную игру. На 88-й минуте Кристиан Эриксен смог свободно пробить с дистанции и попал точно в нижний угол ворот — 1:0. Гости были в отчаянии.

"Тоттенхэм" одержал свою четвертую победу без пропущенных мячей на новом стадионе и, вероятно, самую сложную победу. "Брайтон" явно приехал в Северный Лондон за одним очком, и с такой игрой и таким настроем делать в Премьер-Лиге нечего.

"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 23:45

Количество просмотров Просмотров: 588

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. cccp 24.04.2019 00:32 # cccp
    "Мэй указала Зеленскому на важность совместного противостояния России".

    Провоцирует на противостояние, в котором будут гибнуть ххлы, за чужие интересы,а она радостно потирать руки. И вообще, у неё нездоровое пристрастие к новичкам...

    (ответить)

  2. never-mind 24.04.2019 00:21 # never-mind
    Жалко Брайтон, автобусили конечно знатно, но играли с каким-то чувством собственного достоинства что ли. В отличие от того же вчерашнего Бернли, настолько мерзко всеми способами затягивавшего время, что ну их нахер. Надеюсь, в следующем году эта мразота сольётся в Чемпионшип.

    (ответить)

  3. wolfsmensch 24.04.2019 00:18 # wolfsmensch
    не в этом так в следующем брайтон должен вылететь. унылая команда

    (ответить)

  4. alexomck 23.04.2019 23:52 # alexomck
    луше бы Шпоры выиграли ЛЧ и финишировали вне 4ки:) ну да ладно, Арсенал оформит ЛЕ и 4е место, норм будет:)

    (ответить)

  5. jose-enrique 23.04.2019 23:51 # jose-enrique
    Миш не забудь пошутить про очко завтра. Больше соберёшь.

    (ответить)

  6. ray-black 23.04.2019 23:51 # ray-black
    Давно такого автобубуса не видел. Брайтон играл в 2 линии одна линия в штрафной, вторая перед штрафной. Да и везение было на их стороне. Несколько раз так на тоненького было, что в других матчах такие точно залетят, а сегодня все никак. Но все же класс есть класс. Нашелся тот кто сделал таки разницу в нашу пользу вопреки всему. Фух, блин. Как финал сыграли.

    (ответить)

  7. brown-ale 23.04.2019 23:51 # brown-ale
    Пусть лучше Кардифф остается. Брайтон полное говнище.

    (ответить)

  8. rap-woiska 23.04.2019 23:49 # rap-woiska
    Петунхем хорош, брайтон дикая параша я давно не видел чтоб команда тупо играла на вынос всю игру

    (ответить)

  9. slash-lfc 23.04.2019 23:49 # slash-lfc
    Бляяяя Лишайло Пздц. Заезженная же тема, стареет...

    (ответить)

  10. ray-black 23.04.2019 23:47 # ray-black
    Михайло ну хорош уже. Шутка повторенная дважды перестает быть шуткой.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: