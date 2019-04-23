Эриксен оставил "Брайтон" без очка
Поздний гол Кристиана Эриксена позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 1:0 в домашнем матче против "Брайтона" и укрепиться на третьей строчке в Премьер-Лиге.
Относительно выезда к "Манчестер Сити" в субботу в старт "шпор" вернулись Уго Льорис, Киран Трипьер, Данни Роуз, Виктор Ваньяма и Фернандо Льоренте.
У "чаек" произошло сразу шесть перестановок относительно уикенда. На острие атак команды, которая до этого не забивала пять матчей подряд, расположился Флорин Андоне.
Практически весь первый тайм гости провели в глухой обороне, совершив лишь пару вылазок к воротам Льориса. "Брайтон" старался не пускать соперника в свою штрафную, поэтому все удары "Тоттенхэма" получались поспешными и неточными.
Порой "чайки" играли на вынос, однако отсрочить первое попадание "шпор" в створ им удалось до 38-й минуты, когда Лукас Моура с дистанции пробил прямо в Мэта Райана.
Незадолго до перерыва отличный момент имел Деле Алли, с близкого расстояния расстреливая ворота Райана, однако тот выручил свою команду.
Во втором тайме игра стала еще более унылой. "Брайтон" был пассивен и просто ничего не хотел предпринимать, лишь отражая атаки "Тоттенхэма".
Преодолевать столь насыщенную оборону "шпорам" было сложно, поэтому они были вынуждены уповать на дальние удары. На 66-й минуте Райан вытащил мяч из под перекладины после выстрела Роуза, а спустя шесть минут Тоби Алдервейрелд с линии штрафной попал в основание штанги.
В концовке матча Маурисио Почеттино — словно от отчаяния — впервые за 20 последних месяцев позволил примерить игровую футболку Винсенту Янссену, но "чайки" стояли на своем.
И все-таки "Брайтон" был наказан за свою позорную игру. На 88-й минуте Кристиан Эриксен смог свободно пробить с дистанции и попал точно в нижний угол ворот — 1:0. Гости были в отчаянии.
"Тоттенхэм" одержал свою четвертую победу без пропущенных мячей на новом стадионе и, вероятно, самую сложную победу. "Брайтон" явно приехал в Северный Лондон за одним очком, и с такой игрой и таким настроем делать в Премьер-Лиге нечего.
"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче
23.04.2019 23:45
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"Мэй указала Зеленскому на важность совместного противостояния России".
Провоцирует на противостояние, в котором будут гибнуть ххлы, за чужие интересы,а она радостно потирать руки. И вообще, у неё нездоровое пристрастие к новичкам...
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Жалко Брайтон, автобусили конечно знатно, но играли с каким-то чувством собственного достоинства что ли. В отличие от того же вчерашнего Бернли, настолько мерзко всеми способами затягивавшего время, что ну их нахер. Надеюсь, в следующем году эта мразота сольётся в Чемпионшип.
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не в этом так в следующем брайтон должен вылететь. унылая команда
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луше бы Шпоры выиграли ЛЧ и финишировали вне 4ки:) ну да ладно, Арсенал оформит ЛЕ и 4е место, норм будет:)
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Миш не забудь пошутить про очко завтра. Больше соберёшь.
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Давно такого автобубуса не видел. Брайтон играл в 2 линии одна линия в штрафной, вторая перед штрафной. Да и везение было на их стороне. Несколько раз так на тоненького было, что в других матчах такие точно залетят, а сегодня все никак. Но все же класс есть класс. Нашелся тот кто сделал таки разницу в нашу пользу вопреки всему. Фух, блин. Как финал сыграли.
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Пусть лучше Кардифф остается. Брайтон полное говнище.
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Петунхем хорош, брайтон дикая параша я давно не видел чтоб команда тупо играла на вынос всю игру
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Бляяяя Лишайло Пздц. Заезженная же тема, стареет...
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Михайло ну хорош уже. Шутка повторенная дважды перестает быть шуткой.
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