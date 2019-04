Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги — только семь секунд, чтобы поразить ворота "Уотфорда".

После того, как шершни" начали из центра поля, Лонг немедленно бросился прессинговать защитника Крейга Кэткарта, который попытался вынести мяч подальше, но попал в Шейна.



Лонг быстро подхватил отскочивший мяч и реализовал выход один на один. Официальная статистика Премьер-Лиги зафиксирована, что Шейну потребовалось всего семь секунд, чтобы отличиться.



Таким образом, 32-летний ирландец побил предыдущее достижение — 10 секунд, за которые экс-защитник "Тоттенхэма" Ледли Кинг смог поразить ворота "Брэдфорда" в 2000 году.





Shane Long’s record-breaking goal after just eight seconds. The most Shane Long-esque goal he will ever score. pic.twitter.com/aoPhaHWbKk