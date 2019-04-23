Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги

Шейн Лонг Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги — только семь секунд, чтобы поразить ворота "Уотфорда".

После того, как шершни" начали из центра поля, Лонг немедленно бросился прессинговать защитника Крейга Кэткарта, который попытался вынести мяч подальше, но попал в Шейна.

Лонг быстро подхватил отскочивший мяч и реализовал выход один на один. Официальная статистика Премьер-Лиги зафиксирована, что Шейну потребовалось всего семь секунд, чтобы отличиться.

Таким образом, 32-летний ирландец побил предыдущее достижение — 10 секунд, за которые экс-защитник "Тоттенхэма" Ледли Кинг смог поразить ворота "Брэдфорда" в 2000 году.


Метки видео, Лонг, Премьер-Лига, рекорды, Саутгемптон, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 22:15

Количество просмотров Просмотров: 1139

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.04.2019 23:01 # mancunia-planet
    этим и запомнится

    (ответить)

  2. bmw-e34 23.04.2019 22:56 # bmw-e34
    Ирландцам видимо нравятся 7 секунд)) Конор... Шейн... Кто следующий?)

    (ответить)

  3. reams 23.04.2019 22:46 # reams
    топовый рекорд

    (ответить)

  4. slash-lfc 23.04.2019 22:39 # slash-lfc
    Игроки Сотона любят становиться рекордсменами: Мане, Лонг.

    (ответить)

  5. sisyazavr 23.04.2019 22:33 # sisyazavr
    Классно, спасибо за новость

    (ответить)

  6. wolfsmensch 23.04.2019 22:21 # wolfsmensch
    красавчик! даешь хет-трик

    (ответить)

  7. liverpo0ol 23.04.2019 22:19 # liverpo0ol
    новости во время матча, михуйло инновейшнс

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: