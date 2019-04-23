Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги
Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги — только семь секунд, чтобы поразить ворота "Уотфорда".
После того, как шершни" начали из центра поля, Лонг немедленно бросился прессинговать защитника Крейга Кэткарта, который попытался вынести мяч подальше, но попал в Шейна.
Лонг быстро подхватил отскочивший мяч и реализовал выход один на один. Официальная статистика Премьер-Лиги зафиксирована, что Шейну потребовалось всего семь секунд, чтобы отличиться.
Таким образом, 32-летний ирландец побил предыдущее достижение — 10 секунд, за которые экс-защитник "Тоттенхэма" Ледли Кинг смог поразить ворота "Брэдфорда" в 2000 году.
Shane Long’s record-breaking goal after just eight seconds. The most Shane Long-esque goal he will ever score. pic.twitter.com/aoPhaHWbKk— James (@JCraggSport) 23 апреля 2019 г.
23.04.2019 22:15
Просмотров: 1139
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
этим и запомнится
(ответить)
Ирландцам видимо нравятся 7 секунд)) Конор... Шейн... Кто следующий?)
(ответить)
топовый рекорд
(ответить)
Игроки Сотона любят становиться рекордсменами: Мане, Лонг.
(ответить)
Классно, спасибо за новость
(ответить)
красавчик! даешь хет-трик
(ответить)
новости во время матча, михуйло инновейшнс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий