Каррагер рассказал, кто попадет в топ-4

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сделал свой прогноз по поводу того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" ведут отчаянную борьбу, чтобы составить компанию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в зоне Лиги Чемпионов.

Эти четыре команды находятся на расстоянии одной победы, однако Каррагер не сомневается, что "шпоры" попадут в топ-4. Насчет оставшегося места у Джейми есть сомнения.

"Если бы "Челси" набрал эти дополнительные два очка против "Бернли", то между ними и "Манчестер Сити" возникла бы огромная дистанция в пять очков. У "Юнайтед" есть матч в запасе, но это матч против "Манчестер Сити" дома".

"Я по-прежнему думаю, что "Тоттенхэм" будет в топ-4. Что касается остальных, то я думаю, многое будет зависеть от исхода матча "Манчестер Юнайтед" — "Челси".

"Если "Манчестер Юнайтед" наберет четыре очка на этой неделе, это будет отличным результатом для них. Определяющим для распределения мест в четверке будет матч между "Юнайтед" и "Челси".

"Я продолжаю менять свое мнение по поводу того, кто попадет в топ-4, но это не "шпоры", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Каррагер, Премьер-Лига, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 22:00

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  1. sisyazavr 23.04.2019 22:41 # sisyazavr
    Ну что за статья.
    -"Если бы "Челси" набрал эти дополнительные два очка против "Бернли", то между ними и "Манчестер Сити" возникла бы огромная дистанция в пять очков" -

    Ну ок, тут понятно, хотя трудно так случайно ошибиться, не приняв чего-либо

    Едем дальше.
    -"Я по-прежнему думаю, что "Тоттенхэм" будет в топ-4.
    "Я продолжаю менять свое мнение по поводу того, кто попадет в топ-4, но это не "шпоры", — сообщил Невилл в эфире.
    - новость про то, как Каррагер рассказал, кто попадет в топ-4... Сказав то что шпоры попадут, то что не попадут в зону Лиги Чемпионов. И в конце, каким-то боком, цитата за Гари сраным Невиллом))

    Как можно писать такие статьи? Михайло, если не успеваешь и хочешь правильно написанные статьи на сайт - при условии что нормально платишь, пиши на ayhanpow@gmail.com

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  2. stamford-bridge 23.04.2019 22:09 # stamford-bridge
    верблюд ни разу не ванга
    по факту Тоттен и Арс будут в четверке

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  3. cunningham 23.04.2019 22:05 # cunningham
    портовый обрыган с двузначным айкью

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