Каррагер рассказал, кто попадет в топ-4
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сделал свой прогноз по поводу того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.
В данный момент "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" ведут отчаянную борьбу, чтобы составить компанию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в зоне Лиги Чемпионов.
Эти четыре команды находятся на расстоянии одной победы, однако Каррагер не сомневается, что "шпоры" попадут в топ-4. Насчет оставшегося места у Джейми есть сомнения.
"Если бы "Челси" набрал эти дополнительные два очка против "Бернли", то между ними и "Манчестер Сити" возникла бы огромная дистанция в пять очков. У "Юнайтед" есть матч в запасе, но это матч против "Манчестер Сити" дома".
"Я по-прежнему думаю, что "Тоттенхэм" будет в топ-4. Что касается остальных, то я думаю, многое будет зависеть от исхода матча "Манчестер Юнайтед" — "Челси".
"Если "Манчестер Юнайтед" наберет четыре очка на этой неделе, это будет отличным результатом для них. Определяющим для распределения мест в четверке будет матч между "Юнайтед" и "Челси".
"Я продолжаю менять свое мнение по поводу того, кто попадет в топ-4, но это не "шпоры", — сообщил Невилл в эфире.
23.04.2019 22:00
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Ну что за статья.
-"Если бы "Челси" набрал эти дополнительные два очка против "Бернли", то между ними и "Манчестер Сити" возникла бы огромная дистанция в пять очков" -
Ну ок, тут понятно, хотя трудно так случайно ошибиться, не приняв чего-либо
Едем дальше.
-"Я по-прежнему думаю, что "Тоттенхэм" будет в топ-4.
"Я продолжаю менять свое мнение по поводу того, кто попадет в топ-4, но это не "шпоры", — сообщил Невилл в эфире.
- новость про то, как Каррагер рассказал, кто попадет в топ-4... Сказав то что шпоры попадут, то что не попадут в зону Лиги Чемпионов. И в конце, каким-то боком, цитата за Гари сраным Невиллом))
Как можно писать такие статьи? Михайло, если не успеваешь и хочешь правильно написанные статьи на сайт - при условии что нормально платишь, пиши на ayhanpow@gmail.com
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верблюд ни разу не ванга
по факту Тоттен и Арс будут в четверке
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портовый обрыган с двузначным айкью
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