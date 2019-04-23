Каррагер рассказал, кто попадет в топ-4

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сделал свой прогноз по поводу того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" ведут отчаянную борьбу, чтобы составить компанию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в зоне Лиги Чемпионов.



Эти четыре команды находятся на расстоянии одной победы, однако Каррагер не сомневается, что "шпоры" попадут в топ-4. Насчет оставшегося места у Джейми есть сомнения.



"Если бы "Челси" набрал эти дополнительные два очка против "Бернли", то между ними и "Манчестер Сити" возникла бы огромная дистанция в пять очков. У "Юнайтед" есть матч в запасе, но это матч против "Манчестер Сити" дома".



"Я по-прежнему думаю, что "Тоттенхэм" будет в топ-4. Что касается остальных, то я думаю, многое будет зависеть от исхода матча "Манчестер Юнайтед" — "Челси".



"Если "Манчестер Юнайтед" наберет четыре очка на этой неделе, это будет отличным результатом для них. Определяющим для распределения мест в четверке будет матч между "Юнайтед" и "Челси".



"Я продолжаю менять свое мнение по поводу того, кто попадет в топ-4, но это не "шпоры", — сообщил Невилл в эфире.