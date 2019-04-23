Эмери: "У "Арсенала" большие шансы финишировать в топ-4"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери напомнил, что его подопечные остаются хозяевами своей судьбы в вопросе попадания в топ-4 Премьер-Лиги.

В данный момент "канониры" занимают пятую позицию, но отстают от замыкающего первую четверку "Челси" на одно очко и имеют матч в запасе.



Таким образом, "Арсенал" не зависит от своих конкурентов и непременно попадет в топ-4, если выиграет все свои оставшиеся матчи. Такой расклад на финише сезона нравится Эмери.



"Попадание в топ-4 — в наших руках. В начале сезона и после зимы у нас были сложности, но мы оставались верны себе, и сейчас мы в положении, когда имеем большие шансы достичь своей приоритетной цели".



"Сейчас наступает период ключевых моментов. Завтра (против "Вулверхэмптона") будет большой момент и большой матч".



"Это хорошая возможность показать, на что мы способны. Мы должны задействовать свой разум, должны сыграть с сердцем и четким настроем", — цитирует Эмери Sky Sports.