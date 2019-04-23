Эмери: "У "Арсенала" большие шансы финишировать в топ-4"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери напомнил, что его подопечные остаются хозяевами своей судьбы в вопросе попадания в топ-4 Премьер-Лиги.

В данный момент "канониры" занимают пятую позицию, но отстают от замыкающего первую четверку "Челси" на одно очко и имеют матч в запасе.

Таким образом, "Арсенал" не зависит от своих конкурентов и непременно попадет в топ-4, если выиграет все свои оставшиеся матчи. Такой расклад на финише сезона нравится Эмери.

"Попадание в топ-4 — в наших руках. В начале сезона и после зимы у нас были сложности, но мы оставались верны себе, и сейчас мы в положении, когда имеем большие шансы достичь своей приоритетной цели".

"Сейчас наступает период ключевых моментов. Завтра (против "Вулверхэмптона") будет большой момент и большой матч".

"Это хорошая возможность показать, на что мы способны. Мы должны задействовать свой разум, должны сыграть с сердцем и четким настроем", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. xin 23.04.2019 21:27 # xin
    Максимально интересная битва за титул, и максимальные ущербы в борьбе за 4-ку. Обычно наоборот.

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  2. chelsea88 23.04.2019 21:16 # chelsea88
    Удачи всем соперникам аснла.

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  3. chr1s8rown 23.04.2019 21:03 # chr1s8rown
    Такой ж оптимист как венгер .

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  4. mancunia-planet 23.04.2019 21:03 # mancunia-planet
    и в ле соперников не осталось

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