Эмери: "У "Арсенала" большие шансы финишировать в топ-4"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери напомнил, что его подопечные остаются хозяевами своей судьбы в вопросе попадания в топ-4 Премьер-Лиги.
В данный момент "канониры" занимают пятую позицию, но отстают от замыкающего первую четверку "Челси" на одно очко и имеют матч в запасе.
Таким образом, "Арсенал" не зависит от своих конкурентов и непременно попадет в топ-4, если выиграет все свои оставшиеся матчи. Такой расклад на финише сезона нравится Эмери.
"Попадание в топ-4 — в наших руках. В начале сезона и после зимы у нас были сложности, но мы оставались верны себе, и сейчас мы в положении, когда имеем большие шансы достичь своей приоритетной цели".
"Сейчас наступает период ключевых моментов. Завтра (против "Вулверхэмптона") будет большой момент и большой матч".
"Это хорошая возможность показать, на что мы способны. Мы должны задействовать свой разум, должны сыграть с сердцем и четким настроем", — цитирует Эмери Sky Sports.
23.04.2019 21:00
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Последние комментарии:
Максимально интересная битва за титул, и максимальные ущербы в борьбе за 4-ку. Обычно наоборот.
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Удачи всем соперникам аснла.
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Такой ж оптимист как венгер .
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и в ле соперников не осталось
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