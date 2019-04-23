Александер-Арнольд не будет просить друзей из МЮ об одолжении

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что не собирается просить своих партнеров по сборной Англии из "Манчестер Юнайтед" оказать услугу и отобрать очки у "Манчестер Сити".

Даже если "Ливерпуль" выиграет все свои оставшиеся матчи до конца сезона, этого может не хватить для чемпионства в Премьер-Лиге — "красным" необходимо, чтобы их конкурент в лице "Сити" совершил осечку, и назначенное на вечер среды дерби Манчестера выглядит наиболее подходящим случаем для этого.



Однако Александер-Арнольд не будет звонить Джесси Лингарду с Маркусом Рэшфордом и просить огорчить "Сити". Трент уверен, что "дьяволам" будет и так достаточно мотивации, учитывая их сложное турнирное положение.



"Собираюсь ли я разговаривать с ними? Нет, не думаю! Они и так знают, что окажут нам большую услугу, если отберут у "Сити" очки".



"Они сами нуждаются в хорошем результате, ведь они сражаются за попадание в топ-4. Уверен, они смогут добиться хорошего результата".



"Это забавно. На данной стадии сезона ты порой вынужден болеть за того, кто обычно тебе не нравится. Учитывая наши амбиции и цели, нам нужно, чтобы какая-нибудь команда оказала нам услугу до конца сезона".



"В субботу все мы поддерживали "Тоттенхэм", а в среду большинство фанатов "Ливерпуля", думаю, будут желать победы "Юнайтед".



"Наверное, я посмотрю матч. Я не знаю, будут ли в этот вечер друге матчи. Это захватывающая игра, но главное не слишком на это отвлекаться, желая "Сити" поражения", — цитирует Александер-Арнольда Evening Standard.



О своих планах поболеть за "Юнайтед" объявил и одноклубник Трента Джеймс Милнер, в прошлом выступавший за "Сити".



"Я впервые в своей жизни буду болеть за "Юнайтед". Но я не буду смотреть игру. Эту пустая трата энергии", — сообщил Милнер.