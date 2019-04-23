Александер-Арнольд не будет просить друзей из МЮ об одолжении

Трент Александер-Арнольд и Джесси Лингард Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что не собирается просить своих партнеров по сборной Англии из "Манчестер Юнайтед" оказать услугу и отобрать очки у "Манчестер Сити".

Даже если "Ливерпуль" выиграет все свои оставшиеся матчи до конца сезона, этого может не хватить для чемпионства в Премьер-Лиге — "красным" необходимо, чтобы их конкурент в лице "Сити" совершил осечку, и назначенное на вечер среды дерби Манчестера выглядит наиболее подходящим случаем для этого.

Однако Александер-Арнольд не будет звонить Джесси Лингарду с Маркусом Рэшфордом и просить огорчить "Сити". Трент уверен, что "дьяволам" будет и так достаточно мотивации, учитывая их сложное турнирное положение.

"Собираюсь ли я разговаривать с ними? Нет, не думаю! Они и так знают, что окажут нам большую услугу, если отберут у "Сити" очки".

"Они сами нуждаются в хорошем результате, ведь они сражаются за попадание в топ-4. Уверен, они смогут добиться хорошего результата".

"Это забавно. На данной стадии сезона ты порой вынужден болеть за того, кто обычно тебе не нравится. Учитывая наши амбиции и цели, нам нужно, чтобы какая-нибудь команда оказала нам услугу до конца сезона".

"В субботу все мы поддерживали "Тоттенхэм", а в среду большинство фанатов "Ливерпуля", думаю, будут желать победы "Юнайтед".

"Наверное, я посмотрю матч. Я не знаю, будут ли в этот вечер друге матчи. Это захватывающая игра, но главное не слишком на это отвлекаться, желая "Сити" поражения", — цитирует Александер-Арнольда Evening Standard.

О своих планах поболеть за "Юнайтед" объявил и одноклубник Трента Джеймс Милнер, в прошлом выступавший за "Сити".

"Я впервые в своей жизни буду болеть за "Юнайтед". Но я не буду смотреть игру. Эту пустая трата энергии", — сообщил Милнер.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 20:00

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  1. mancunia-planet 23.04.2019 20:50 # mancunia-planet
    важен результат, победа МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД с разгромом

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  2. iceteam 23.04.2019 20:49 # iceteam
    Колбасники, они такие - в следующем туре будт надеяться на Бернли))) смешно так наблюдать за представителями этой фауны, пздц))))

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  3. superperez101 23.04.2019 20:32 # superperez101
    можно ставить на победу мю


    правда с форой 3,5

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  4. blackdreamer 23.04.2019 20:14 # blackdreamer
    надежды на днищенскую хуйню нет никакой

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