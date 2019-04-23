Гвардиола: "Олд Траффорд" больше не вызывает страха у "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда больше не испытывает страха, отправляясь к своим соседям из "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

В среду на "Олд Траффорд" состоится 178-е дерби Манчестера. В последние годы "горожанам" удалось значительно подправить статистику личных встреч с соседями — только одно поражение на поле "красных дьяволов" с февраля 2011.



К примеру, с 1974 по 2008 "Сити" вообще ни разу не выиграл на "Олд Траффорд". Поэтому, готовясь к назначенному на вечер среды матчу Премьер-Лиги, Гвардиола абсолютно уверен в своих силах.



"За последнее десятилетие этот клуб значительно вырос, и благодаря этому факту мы отправляемся туда (на "Олд Траффорд") без страха".



"Прежде, возможно, в этом плане было сложнее, но в последние 10 лет игроки, которыми обладал "Манчестер Сити", сделали этот матч чуть более равным".



"В эти три сезона, что я здесь нахожусь, мы выступаем лучше них, но в предстоящем матче мы будем думать о завоевании титула, а не о том, чтобы превзойти "Юнайтед".



"Я не строю теорий по поводу того, что было в прошлом и что будем в будущем. Каждый матч совершенно отличается от остальных", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Также каталонец посочувствовал своему коллеге Оле Гуннару Сульшеру, который оказался под давлением после шести поражений в восьми последних матчах "Юнайтед".



"Каждому требуется время. Я близок к Сульшеру, и я прекрасно понимаю его положение. Так устроен наш мир".



"Мы чувствуем себя одиноко, и поэтому я прекрасно понимаю его положение. Это происходит со всеми тренерами в мире. Такова реальность. Я прекрасно его понимаю и поддерживаю его", — добавил Гвардиола.