Гвардиола: "Олд Траффорд" больше не вызывает страха у "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда больше не испытывает страха, отправляясь к своим соседям из "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

В среду на "Олд Траффорд" состоится 178-е дерби Манчестера. В последние годы "горожанам" удалось значительно подправить статистику личных встреч с соседями — только одно поражение на поле "красных дьяволов" с февраля 2011.

К примеру, с 1974 по 2008 "Сити" вообще ни разу не выиграл на "Олд Траффорд". Поэтому, готовясь к назначенному на вечер среды матчу Премьер-Лиги, Гвардиола абсолютно уверен в своих силах.

"За последнее десятилетие этот клуб значительно вырос, и благодаря этому факту мы отправляемся туда (на "Олд Траффорд") без страха".

"Прежде, возможно, в этом плане было сложнее, но в последние 10 лет игроки, которыми обладал "Манчестер Сити", сделали этот матч чуть более равным".

"В эти три сезона, что я здесь нахожусь, мы выступаем лучше них, но в предстоящем матче мы будем думать о завоевании титула, а не о том, чтобы превзойти "Юнайтед".

"Я не строю теорий по поводу того, что было в прошлом и что будем в будущем. Каждый матч совершенно отличается от остальных", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Также каталонец посочувствовал своему коллеге Оле Гуннару Сульшеру, который оказался под давлением после шести поражений в восьми последних матчах "Юнайтед".

"Каждому требуется время. Я близок к Сульшеру, и я прекрасно понимаю его положение. Так устроен наш мир".

"Мы чувствуем себя одиноко, и поэтому я прекрасно понимаю его положение. Это происходит со всеми тренерами в мире. Такова реальность. Я прекрасно его понимаю и поддерживаю его", — добавил Гвардиола.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 19:00

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  1. mumunayted 23.04.2019 19:50 # mumunayted
    Конечно легко болтать когда МЮ в таком состоянии - смелый
    Вот натянул бы их МЮ тогда посмеялись, хотя не верится в такое чудо

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  2. better80 23.04.2019 19:47 # better80
    К примеру, с 1974 по 2008 "Сити" вообще ни разу не выиграл на "Олд Траффорд". Поэтому, готовясь к назначенному на вечер среды матчу Премьер-Лиги, Гвардиола абсолютно уверен в своих силах????

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  3. manutd-20champ 23.04.2019 19:45 # manutd-20champ
    ну-ну, смотри, допиздишься

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  4. mancunia-planet 23.04.2019 19:40 # mancunia-planet
    Смоллинг - "подавайте Агуэро"

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  5. mancityman 23.04.2019 19:24 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  6. chr1s8rown 23.04.2019 19:06 # chr1s8rown
    Надеюсь му не потерпит такое неуважение со стороны сосити

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  7. griezmann 23.04.2019 19:04 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  8. akadam 23.04.2019 19:02 # akadam
    Когда кто-то без причины говорит про страх, то ему страшно.

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