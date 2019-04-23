"Ливерпуль" потребует от "Атлетико" 35 млн. фунтов за Груича
"Ливерпуль" хочет получить 40 миллионов евро (35 млн. фунтов) от "Атлетико" за полузащитника Марко Груича.
Этот сезон Груич уверенно проводит в "Герте" на правах аренды. Марко уже намекнул, что хотел бы остаться в Берлине, однако клуб Бундеслиги не может позволить себе постоянный трансфер игрока, особенно без попадания в еврокубки.
Зато своей игрой 23-летний серб привлек интерес "Атлетико", который подыскивает замену Родри — "матрасники" не в силах помешать уходу 22-летнего испанца, поскольку "Манчестер Сити" собирается активировать в его контракте пункт об отступных.
По информации ESPN, "матрасникам" придется отдать более половины от того, что они смогут выручить за Родри, чтобы заполучить Груича. "Ливерпуль" тоже не оставил без внимания успехи Марко и, учитывая это, поднял свою цену за серба, которому по-прежнему нет места в планах Юргена Клоппа.
23.04.2019 18:00
Просмотров: 445
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
20кк и он ваш
Не надо быть жидом
(ответить)
По нынешним расценкам нормально.
(ответить)
Чего так много?
Гермес к ноге щенок!
(ответить)
Бизнес Кар!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий