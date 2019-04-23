"Ливерпуль" потребует от "Атлетико" 35 млн. фунтов за Груича

Марко Груич "Ливерпуль" хочет получить 40 миллионов евро (35 млн. фунтов) от "Атлетико" за полузащитника Марко Груича.

Этот сезон Груич уверенно проводит в "Герте" на правах аренды. Марко уже намекнул, что хотел бы остаться в Берлине, однако клуб Бундеслиги не может позволить себе постоянный трансфер игрока, особенно без попадания в еврокубки.

Зато своей игрой 23-летний серб привлек интерес "Атлетико", который подыскивает замену Родри — "матрасники" не в силах помешать уходу 22-летнего испанца, поскольку "Манчестер Сити" собирается активировать в его контракте пункт об отступных.

По информации ESPN, "матрасникам" придется отдать более половины от того, что они смогут выручить за Родри, чтобы заполучить Груича. "Ливерпуль" тоже не оставил без внимания успехи Марко и, учитывая это, поднял свою цену за серба, которому по-прежнему нет места в планах Юргена Клоппа.


Метки Атлетико, Герта, Груич, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 18:00

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  1. chr1s8rown 23.04.2019 18:08 # chr1s8rown
    20кк и он ваш
    Не надо быть жидом

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  2. lovrentiy 23.04.2019 18:06 # lovrentiy
    По нынешним расценкам нормально.

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  3. chebrec 23.04.2019 18:02 # chebrec
    Чего так много?
    Гермес к ноге щенок!

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  4. kos9k 23.04.2019 18:01 # kos9k
    Бизнес Кар!

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