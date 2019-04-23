Премьер-Лига. Анонс матчей вторника

Лукас Моура и Сон Хен Мин Во вторник 23 апреля состоятся два перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН 21:45 Онлайн-трансляция

В этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" потерпел уже 11 поражений — как в двух предыдущих вместе взятых. Такие результаты ставят под вопрос попадание "шпор" в Лигу Чемпионов на будущий год, но есть у лондонцев и повод для гордости, ведь они выиграли все три матча на своем новом стадионе во всех турнирах, ни разу не пропустив. "Брайтон" не забивает вот уже шесть поединков кряду с учетом всех соревнований и по-прежнему рискует вылететь в Чемпионшип. В 15 последних встречах этих соперников во всех турнирах "ласточки" одержал только две победы, потерпев 10 поражений.

В ворота "Тоттенхэма" после мышечной травмы должен вернуться Уго Льорис. Харри Кейн продолжает лечиться.

"Брайтону" предстоит оценить состояние Дэви Проппера и Бруно Салтора. Антони Нокар все еще дисквалифицирован.

УОТФОРД — САУТГЕМПТОН 21:45

"Уотфорд" продолжает сражаться за звание лучшей команды Премьер-Лиги за пределами топ-6, а также каждый свой матч рассматривает как подготовку к финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити" в следующем месяце. Не занимать мотивации и "Саутгемптону", который до конца еще не обезопасил себя от вылета. "Святые" потерпели лишь одно поражение в 11 последних встречах с "шершнями" с учетом всех соревнований.

Капитан "Уотфорда" Трой Дини продолжает отбывать дисквалификацию, а Роберто Перейра под вопросом.

"Саутгемптон" рискует недосчитаться защитника Янника Вестергора.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 17:30

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Последние комментарии:




  1. chebrec 23.04.2019 18:05 # chebrec
    Гермес к ноге щенок!
    Сегодня курятник играет!

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  2. ditotonatale 23.04.2019 17:52 # ditotonatale
    https://youtu.be/ujvEqb8SwRs?t=219

    Марсиаль с Эвертоном

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  3. mancunia-planet 23.04.2019 17:43 # mancunia-planet
    Ласточки, петухи, шершни.. Зоопарк)
    Старый добрый анонс.

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  4. x2 23.04.2019 17:38 # x2
    Уотфорд - Саутгемптон будет живой матчик такой.

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  5. recyjoed 23.04.2019 17:36 # recyjoed
    брайтон должны внести интригу в борьбу за топ-4. да и самим оторваться от bottom 3.

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  6. blackbirdofk 23.04.2019 17:36 # blackbirdofk
    Не знаю кто здесь победит, но то, что Арсенал пососет даже не в свой игровой день - жб.

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