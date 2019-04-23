Премьер-Лига. Анонс матчей вторника

Во вторник 23 апреля состоятся два перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН 21:45 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" потерпел уже 11 поражений — как в двух предыдущих вместе взятых. Такие результаты ставят под вопрос попадание "шпор" в Лигу Чемпионов на будущий год, но есть у лондонцев и повод для гордости, ведь они выиграли все три матча на своем новом стадионе во всех турнирах, ни разу не пропустив. "Брайтон" не забивает вот уже шесть поединков кряду с учетом всех соревнований и по-прежнему рискует вылететь в Чемпионшип. В 15 последних встречах этих соперников во всех турнирах "ласточки" одержал только две победы, потерпев 10 поражений.



В ворота "Тоттенхэма" после мышечной травмы должен вернуться Уго Льорис. Харри Кейн продолжает лечиться.



"Брайтону" предстоит оценить состояние Дэви Проппера и Бруно Салтора. Антони Нокар все еще дисквалифицирован.



УОТФОРД — САУТГЕМПТОН 21:45



"Уотфорд" продолжает сражаться за звание лучшей команды Премьер-Лиги за пределами топ-6, а также каждый свой матч рассматривает как подготовку к финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити" в следующем месяце. Не занимать мотивации и "Саутгемптону", который до конца еще не обезопасил себя от вылета. "Святые" потерпели лишь одно поражение в 11 последних встречах с "шершнями" с учетом всех соревнований.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини продолжает отбывать дисквалификацию, а Роберто Перейра под вопросом.



"Саутгемптон" рискует недосчитаться защитника Янника Вестергора.