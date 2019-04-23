Венгер видит в Виейра будущего тренера "Арсенала"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Патрик Виейра способен возглавить "канониров" в будущем.

Будучи игроком, Виейра провел девять сезонов в "Арсенале", за это время завоевав три титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.



Повесив бутсы на гвоздь в 2011 году, Патрик сразу же ступил на тренерскую стезю. Виейра поработал в академии "Манчестер Сити", затем возглавил "Нью-Йорк Сити", а с этого сезона трудится рулевым "Ниццы".



42-летнего Виейра называют возможным преемником Дидье Дешама в сборной Франции, однако Венгер советует своему бывшему подопечному остаться в клубном футболе.



"Я представляю его тренером "Арсенала" однажды. Думаю, он слишком молод, чтобы сразу окунуться в международный футбол. Думаю, его жизнь будет связана с клубным футболом. Он выстраивает свою карьеру с умом и терпением".



"Он молодым уехал в Нью-Йорк, теперь он в Ницце. Он добавил в зрелости и узнал больше о своей профессии".



"Но также у него есть то, что невозможно приобрести — речь о его природной харизме, он одновременно элегантен и авторитетен".



"Он преодолел сложный период в "Ницце", не дав слабину. В кризисные времена качества тренера проявляются лучше всего", — сообщил Венгер Canal+.