Де Брюйне пропустит дерби Манчестера и может уже не сыграть в концовке сезона
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.
Отметившись тремя результативными передачами против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов посреди прошлой недели, спустя три дня Кевин вышел против "шпор" в рамках Премьер-Лиги, но еще в первом тайме получил мышечное повреждение.
Таким образом, Де Брюйне в очередной раз угодил в лазарет — из-за различных травм Кевин принял участие лишь в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги. Гвардиола не берется сказать, вернется ли бельгиец до завершения кампании.
"У него мышечная травма. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие несколько дней, но завтра он точно не сыграет".
"К сожалению, он получил травму, затем еще одну и еще одну. Последние две-три мышечные травмы — это следствие его проблем с коленом".
"С количеством соревнований в Англии тебе просто некогда готовиться. Лучшая подготовка — это предсезонный период. В будущем мы должны внимательнее отнестись к деталям".
"Мы еще посмотрим, сможет ли он сыграть один-два матча до конца сезона, но важнее для него хорошо провести предсезонный период".
"У него славная семья, поэтому он ведет правильный образ жизни. Мы поговорим с ним, докторами и физиотерапевтами, чтобы помочь ему вернуться в строй без риска", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
23.04.2019 16:40
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Вот этого чувака бы в Пуль
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да пристрелите вы уже эту калеку
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КОРОЛЬ!!!
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