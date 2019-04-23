Де Брюйне пропустит дерби Манчестера и может уже не сыграть в концовке сезона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.

Отметившись тремя результативными передачами против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов посреди прошлой недели, спустя три дня Кевин вышел против "шпор" в рамках Премьер-Лиги, но еще в первом тайме получил мышечное повреждение.



Таким образом, Де Брюйне в очередной раз угодил в лазарет — из-за различных травм Кевин принял участие лишь в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги. Гвардиола не берется сказать, вернется ли бельгиец до завершения кампании.



"У него мышечная травма. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие несколько дней, но завтра он точно не сыграет".



"К сожалению, он получил травму, затем еще одну и еще одну. Последние две-три мышечные травмы — это следствие его проблем с коленом".



"С количеством соревнований в Англии тебе просто некогда готовиться. Лучшая подготовка — это предсезонный период. В будущем мы должны внимательнее отнестись к деталям".



"Мы еще посмотрим, сможет ли он сыграть один-два матча до конца сезона, но важнее для него хорошо провести предсезонный период".



"У него славная семья, поэтому он ведет правильный образ жизни. Мы поговорим с ним, докторами и физиотерапевтами, чтобы помочь ему вернуться в строй без риска", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.