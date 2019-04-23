"Стоук" оценил Батленда в 30 миллионов фунтов

"Стоук" установил цену в 30 миллионов фунтов за Джека Батленда, ожидая спроса на своего голкипера грядущим летом.

Батленд порывался покинуть "Стоук" еще прошлым летом, но так и не смог этого сделать, хотя и "Челси", и "Ливерпуль" в то время находились в поисках нового первого номера. Впоследствии Джек даже уволил своего агента и нанял влиятельного Пола Стретфорда, представляющего интересы Уэйна Руни.



В данный момент "гончары" занимают только 16-е место в Чемпионшипе и уже не имеют никаких шансов вернуться в Премьер-Лигу на будущий год. Это лишь подталкивает 26-летнего Батленда к смене клуба.



Как сообщает The Telegraph, "Стоук" ожидает получить предложения по Батленду грядущим летом — правда, от более скромных клубов, чем мог мечтать Джек.



Например, известно, что в услугах Батленда заинтересованы "Борнмут" и "Кристал Пэлас". Однако им придется раскошелиться на Джека, для которого желание вернуться в сборную Англии является еще одним фактором к смене клуба.