"Челси" предложит новый контракт травмированному Хадсон-Одои

"Челси" сделает предложение о новом контракте для вингера Каллума Хадсон-Одои, чей сезон был оборван травмой ахилла.

Напомним, 18-летний Хадсон-Одои был заменен еще в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Бернли" (2:2) накануне вечером. На текущей неделе Каллум перенесет операцию по восстановлению надорванного сухожилия.



Учитывая характер травмы, Хадсон-Одои рискует пропустить не только концовку этой кампании, но также весь предсезонный период и даже начало следующего сезона.



Издание The Telegraph ожидает, что теперь "Бавария", которая в январе была готова заплатить 35 миллионов фунтов за Каллума, откажется от идеи купить игрока сборной Англии летом.



Зато эта ситуация может оказаться на руку "синим". Если в январе Хадсон-Одои наотрез отказался продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт, то теперь у Каллума появились причины поменять свое мнение.



С помощью новой сделки "Челси" собирается показать, как сильно ценит своего воспитанника — Хадсон-Одои может рассчитывать на повышение своей зарплаты до 100 тыс. фунтов в неделю.