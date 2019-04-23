"Челси" предложит новый контракт травмированному Хадсон-Одои
"Челси" сделает предложение о новом контракте для вингера Каллума Хадсон-Одои, чей сезон был оборван травмой ахилла.
Напомним, 18-летний Хадсон-Одои был заменен еще в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Бернли" (2:2) накануне вечером. На текущей неделе Каллум перенесет операцию по восстановлению надорванного сухожилия.
Учитывая характер травмы, Хадсон-Одои рискует пропустить не только концовку этой кампании, но также весь предсезонный период и даже начало следующего сезона.
Издание The Telegraph ожидает, что теперь "Бавария", которая в январе была готова заплатить 35 миллионов фунтов за Каллума, откажется от идеи купить игрока сборной Англии летом.
Зато эта ситуация может оказаться на руку "синим". Если в январе Хадсон-Одои наотрез отказался продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт, то теперь у Каллума появились причины поменять свое мнение.
С помощью новой сделки "Челси" собирается показать, как сильно ценит своего воспитанника — Хадсон-Одои может рассчитывать на повышение своей зарплаты до 100 тыс. фунтов в неделю.
23.04.2019 15:50
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Последние комментарии:
проору если он даже будучи травмированным откажется от контракта
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Специально сломали поцана, чтоб контракт переподписать, животные.
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Сразу вспоминается один игрок по имени Санти Касорла. Замечательный игрок, но как-то раз он получил травму ахила и заверте...
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ничему жизнь не учит дол6ое6ов))
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