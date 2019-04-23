"Челси" предложит новый контракт травмированному Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Челси" сделает предложение о новом контракте для вингера Каллума Хадсон-Одои, чей сезон был оборван травмой ахилла.

Напомним, 18-летний Хадсон-Одои был заменен еще в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Бернли" (2:2) накануне вечером. На текущей неделе Каллум перенесет операцию по восстановлению надорванного сухожилия.

Учитывая характер травмы, Хадсон-Одои рискует пропустить не только концовку этой кампании, но также весь предсезонный период и даже начало следующего сезона.

Издание The Telegraph ожидает, что теперь "Бавария", которая в январе была готова заплатить 35 миллионов фунтов за Каллума, откажется от идеи купить игрока сборной Англии летом.

Зато эта ситуация может оказаться на руку "синим". Если в январе Хадсон-Одои наотрез отказался продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт, то теперь у Каллума появились причины поменять свое мнение.

С помощью новой сделки "Челси" собирается показать, как сильно ценит своего воспитанника — Хадсон-Одои может рассчитывать на повышение своей зарплаты до 100 тыс. фунтов в неделю.


Метки Бавария, контракты, травмы, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 15:50

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  1. pistolero-lfc 23.04.2019 16:20 # pistolero-lfc
    проору если он даже будучи травмированным откажется от контракта

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  2. ofori-twumasi 23.04.2019 16:16 # ofori-twumasi
    Специально сломали поцана, чтоб контракт переподписать, животные.

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  3. udaff 23.04.2019 16:12 # udaff
    Сразу вспоминается один игрок по имени Санти Касорла. Замечательный игрок, но как-то раз он получил травму ахила и заверте...

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  4. stamford-bridge 23.04.2019 16:10 # stamford-bridge
    ничему жизнь не учит дол6ое6ов))

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