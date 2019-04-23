Сульшер считает себя правильным человеком для "Юнайтед"

Тренер Оле Гуннар Сульшер заявил, что считает себя правильным человеком, чтобы вести "Манчестер Юнайтед" вперед.

Те серьезные затруднения, с которыми "красные дьяволы" столкнулись в последние недели, заставили усомниться, было ли заключение трехлетнего контракта с Сульшером правильным шагом.



Однако вера самого Оле Гуннара ничуть не поколебалась. Сульшер верит и в себя, и в своих игроков, которых он раскритиковал после поражения 4:0 от "Эвертона".



"Правильный ли я человек? Я бы сказал, да, но это не я должен говорить. Я уверен в своей команде и себе самом, мы предвкушаем то испытание, которое стоит перед нами. Это большое испытание, и я буду наслаждаться каждой его секундой, как я и пообещал, когда пришел сюда. Мне не нравится проигрывать, но плохие результаты — это вызов для тебя".



"В процессе работы ты узнаешь своих игроков. Сейчас не время говорить, что мы здесь все поменяем. Вы можете видеть ДНК "Манчестер Юнайтед" во многих из этих игроков. Нам нужно будет пригласить еще игроков, а некоторые игроки уйдут", — цитирует Сульшера BC.