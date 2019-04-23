Сульшер считает себя правильным человеком для "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Тренер Оле Гуннар Сульшер заявил, что считает себя правильным человеком, чтобы вести "Манчестер Юнайтед" вперед.

Те серьезные затруднения, с которыми "красные дьяволы" столкнулись в последние недели, заставили усомниться, было ли заключение трехлетнего контракта с Сульшером правильным шагом.

Однако вера самого Оле Гуннара ничуть не поколебалась. Сульшер верит и в себя, и в своих игроков, которых он раскритиковал после поражения 4:0 от "Эвертона".

"Правильный ли я человек? Я бы сказал, да, но это не я должен говорить. Я уверен в своей команде и себе самом, мы предвкушаем то испытание, которое стоит перед нами. Это большое испытание, и я буду наслаждаться каждой его секундой, как я и пообещал, когда пришел сюда. Мне не нравится проигрывать, но плохие результаты — это вызов для тебя".

"В процессе работы ты узнаешь своих игроков. Сейчас не время говорить, что мы здесь все поменяем. Вы можете видеть ДНК "Манчестер Юнайтед" во многих из этих игроков. Нам нужно будет пригласить еще игроков, а некоторые игроки уйдут", — цитирует Сульшера BC.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 391

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 23.04.2019 15:21 # chr1s8rown
    Правильный ли я человек? Я бы сказал, да
    Сарри б ответил - незнаю

    (ответить)

  2. barstreetboy 23.04.2019 15:19 # barstreetboy
    Взлёт на эмоциях, спад, посадка на бутылку.... Пошла стадия эпично дебильных интервью, сульшер повторяет судьбу всех фузруков муму

    (ответить)

  3. skychnie-oboi 23.04.2019 15:12 # skychnie-oboi
    Точка отсчета начата - эйфория от победы над злом прошла в лице Моура.
    Теперь тем же Моуром стал Сольскльер.
    Через пару месяцев будут Мойеса вспоминать как человека, которому не дали доработать и сделать новую команду после Сафа.

    Все циклично - эйфория, спад, неоправданные надежды, спад, хейт и надежды на нового Мессию в лице нового кандидата - хотя бы на 20% такого как КЛОП, Гвардиола, Поккетино или Зидан.
    ГГМУ.

    (ответить)

  4. radik86radik 23.04.2019 15:02 # radik86radik
    Надеюсь отработает все три года полностью))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: