Мустафи в числе игроков, от которых "Арсенал" готов избавиться летом

Шкодран Мустафи Защитник Шкодран Мустафи находится среди игроков, с которыми главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери будет готов попрощаться после окончания этого сезона.

Возглавив "канониров" прошлым летом, Эмери не стал рубить с плеча и решил дать всем игрокам возможность проявить себя. Некоторые этим шансом воспользовались, а другие — нет.

Теперь Эмери собирается расстаться с игроками, которые не оправдали его надежд. "Арсенал" выходит на летний трансферный рынок со скромным бюджетом в 45 миллионов фунтов, поэтому Унаи надеется изыскать дополнительные средства за счет продажи балласта.

Результативная ошибка Мустафи в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" только укрепила мнение о том, что "канониры" не могут полагаться на Шкодрана в долгосрочной перспективе.

В 2016 году сами лондонцы приобрели Мустафи у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов. Вернуть эти инвестиции, учитывая нестабильную игру Шкодрана, будет затруднительно.

Также Эмери может увеличить доступный для трат бюджет с помощью продажи Месута Озила, Генриха Мхитаряна, Карла Дженкинсона, Мохамеда Эльнени, Калума Чемберса и Давида Оспины. А вот за Петра Чеха и Аарона Рэмси "Арсенал" не получит ничего — первый завершает игровую карьеру, а второй свободным агентом уходит в "Ювентус".


Метки Арсенал, Мустафи, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 13:00

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  1. lexa-arsenal 23.04.2019 13:39 # lexa-arsenal
    хорош, Эмери наводит порядок

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  2. akadam 23.04.2019 13:10 # akadam
    "Арсенал" должен занять 4 место.
    И выиграть ЛЕ.
    У "Челси".

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  3. blackbirdofk 23.04.2019 13:09 # blackbirdofk
    Как можно назвать человека Шкодран? Это всё равно, что Шерзоид, только Шкодран. Шердран. Вжопудран.

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  4. vmjr 23.04.2019 13:02 # vmjr
    Он должен возглавить список этих игроков!!!

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