Мустафи в числе игроков, от которых "Арсенал" готов избавиться летом
Защитник Шкодран Мустафи находится среди игроков, с которыми главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери будет готов попрощаться после окончания этого сезона.
Возглавив "канониров" прошлым летом, Эмери не стал рубить с плеча и решил дать всем игрокам возможность проявить себя. Некоторые этим шансом воспользовались, а другие — нет.
Теперь Эмери собирается расстаться с игроками, которые не оправдали его надежд. "Арсенал" выходит на летний трансферный рынок со скромным бюджетом в 45 миллионов фунтов, поэтому Унаи надеется изыскать дополнительные средства за счет продажи балласта.
Результативная ошибка Мустафи в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" только укрепила мнение о том, что "канониры" не могут полагаться на Шкодрана в долгосрочной перспективе.
В 2016 году сами лондонцы приобрели Мустафи у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов. Вернуть эти инвестиции, учитывая нестабильную игру Шкодрана, будет затруднительно.
Также Эмери может увеличить доступный для трат бюджет с помощью продажи Месута Озила, Генриха Мхитаряна, Карла Дженкинсона, Мохамеда Эльнени, Калума Чемберса и Давида Оспины. А вот за Петра Чеха и Аарона Рэмси "Арсенал" не получит ничего — первый завершает игровую карьеру, а второй свободным агентом уходит в "Ювентус".
23.04.2019 13:00
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Последние комментарии:
хорош, Эмери наводит порядок
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"Арсенал" должен занять 4 место.
И выиграть ЛЕ.
У "Челси".
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Как можно назвать человека Шкодран? Это всё равно, что Шерзоид, только Шкодран. Шердран. Вжопудран.
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Он должен возглавить список этих игроков!!!
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