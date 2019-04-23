Мустафи в числе игроков, от которых "Арсенал" готов избавиться летом

Защитник Шкодран Мустафи находится среди игроков, с которыми главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери будет готов попрощаться после окончания этого сезона.

Возглавив "канониров" прошлым летом, Эмери не стал рубить с плеча и решил дать всем игрокам возможность проявить себя. Некоторые этим шансом воспользовались, а другие — нет.



Теперь Эмери собирается расстаться с игроками, которые не оправдали его надежд. "Арсенал" выходит на летний трансферный рынок со скромным бюджетом в 45 миллионов фунтов, поэтому Унаи надеется изыскать дополнительные средства за счет продажи балласта.



Результативная ошибка Мустафи в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" только укрепила мнение о том, что "канониры" не могут полагаться на Шкодрана в долгосрочной перспективе.



В 2016 году сами лондонцы приобрели Мустафи у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов. Вернуть эти инвестиции, учитывая нестабильную игру Шкодрана, будет затруднительно.



Также Эмери может увеличить доступный для трат бюджет с помощью продажи Месута Озила, Генриха Мхитаряна, Карла Дженкинсона, Мохамеда Эльнени, Калума Чемберса и Давида Оспины. А вот за Петра Чеха и Аарона Рэмси "Арсенал" не получит ничего — первый завершает игровую карьеру, а второй свободным агентом уходит в "Ювентус".