"Юнайтед" рискует лишиться своих звезд, если не попадет в Лигу Чемпионов
Звезды"Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку будут готовы задуматься о смене клуба, если "красные дьяволы" останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Воскресное поражение 4:0 от "Эвертона" оставило команду Оле Гуннара Сульшера на шестом месте в Премьер-Лиге. "Дьяволы" находятся в отвратительной форме, а до завершения сезона еще сыграют с предельно мотивированными "Манчестер Сити" и "Челси".
Все это говорит о том, что "Юнайтед" будет чрезвычайно сложно совершить рывок и финишировать в топ-4. А непопадание в Лигу Чемпионов будет иметь серьезные последствия, утверждает The Guardian.
Ранее в апреле стало известно, что непопадание в элитный европейский турнир автоматически понизит зарплаты игроков "Юнайтед" на 25 процентов. Это ничуть не поможет клубу, которому и так не удается договориться с Де Хеа о новом контракте.
Вслед за Де Хеа, задуматься об отъезде с "Олд Траффорд" могут и Погба с Лукаку. На короткое время взбодрившись после прихода Сульшера на тренерский мостик, теперь Поль вернулся в свою невыразительную форму, а Ромелу при Оле Гуннаре потерял статус основного центрального нападающего команды.
23.04.2019 12:00
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Де хеа заебал, пусть уебывает. Почба и лукаку днины следом. + мата, эррера, санчес, джонс, смоллинг, янг.
Брать варана, де лигита( манолоса) , ндембеле, невеша, сауля, санчо и бисаку.
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Да пускай валят, только по правильной цене надо продать
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Что то подсказывает что они и без лч лыжи подготовили
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