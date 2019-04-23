"Юнайтед" рискует лишиться своих звезд, если не попадет в Лигу Чемпионов

Звезды"Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку будут готовы задуматься о смене клуба, если "красные дьяволы" останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Воскресное поражение 4:0 от "Эвертона" оставило команду Оле Гуннара Сульшера на шестом месте в Премьер-Лиге. "Дьяволы" находятся в отвратительной форме, а до завершения сезона еще сыграют с предельно мотивированными "Манчестер Сити" и "Челси".



Все это говорит о том, что "Юнайтед" будет чрезвычайно сложно совершить рывок и финишировать в топ-4. А непопадание в Лигу Чемпионов будет иметь серьезные последствия, утверждает The Guardian.



Ранее в апреле стало известно, что непопадание в элитный европейский турнир автоматически понизит зарплаты игроков "Юнайтед" на 25 процентов. Это ничуть не поможет клубу, которому и так не удается договориться с Де Хеа о новом контракте.



Вслед за Де Хеа, задуматься об отъезде с "Олд Траффорд" могут и Погба с Лукаку. На короткое время взбодрившись после прихода Сульшера на тренерский мостик, теперь Поль вернулся в свою невыразительную форму, а Ромелу при Оле Гуннаре потерял статус основного центрального нападающего команды.