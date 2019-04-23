"Пэлас" хочет купить Грилиша, если Заха уйдет
"Кристал Пэлас" установил цену в 80 миллионов фунтов за вингера Уилфрида Заху и уже присмотрел замену для своего лучшего игрока — в лице Джека Грилиша из "Астон Виллы".
На прошлой неделе Заха прямо заявил о своей готовности отправиться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи. Уилфрид великолепно проводит этот сезон, в воскресенье против "Арсенала" отметившись своим девятым голом, что оставляет ему отличные шансы уйти на повышении грядущим летом.
По информации Daily Mail, на "Селхерст Парк" открыты к расставанию с 26-летним игроком сборной Кот-д'Ивуара и считают, что это может быть в интересах обеих сторон: Заха удовлетворит свое желание выступать за топ-клуб, а "Пэлас", ставший чересчур зависимым от формы Уилрфрида, получит средства на обновление и укрепление состава.
"Орлы" надеются, что смогут выручить за Заху 80 млн. фунтов, планируя часть этой суммы затем инвестировать в 23-летнего Грилиша, который едва ли задержится в Бирмингеме, если "Астон Вилла" снова не сможет выйти в Премьер-Лигу.
Стоит отметить, что "Пэлас" не рассматривает Джека как прямую замену Уилфриду, но считает, что Грилиш способен оказывать такое же большое влияние на атакующую игру команды, как и Заха.
23.04.2019 11:00
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к петухам уйдёт
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