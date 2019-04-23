Райан Бабель ищет себе новый клуб в Премьер-Лиге

Вингер "Фулхэма" Райан Бабель поставил в известность клубы Премьер-Лиги своим заявлением, что не собирается вылетать с "дачниками" в Чемпионшип.

Напомним, Бабель присоединился к "дачникам" из "Бешикташа" лишь в январе, заключив краткосрочный контракт. С тех пор Райан забил четыре гола и отдал три результативных передачи, чего, правда, оказалось недостаточно, чтобы предотвратить возвращение лондонцев в Чемпионшип.



По информации Daily Mirror, тренер "Фулхэма" Скотт Паркер хочет предложить 32-летнему голландцу постоянный контракт, однако понижение в классе не входит в планы Бабеля.



"Я на том этапе, когда должен поступить правильно для моей семьи и моего будущего. Я наслаждаюсь возвращением в Премьер-Лигу, и мне нужно играть в высшем дивизионе в следующем сезоне, чтобы я мог выступить на Евро, если мы (сборная Голландии) туда попадем".



"Думаю, у меня в запасе еще два-три года, и если у меня будет возможность остаться в Премьер-Лиге, то замечательно. Остаться в Премьер-Лиге будет моим приоритетом. Но в то же время ко мне должен существовать интерес, чего пока нет", — сообщил Бабель.