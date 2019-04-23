"Сити" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой Родри

"Манчестер Сити" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Атлетико" Родри грядущим летом.

По информации The Telegraph, спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн и его скауты неоднократно просматривали Родри в этом сезоне.



Чемпионы Премьер-Лиги видят в 22-летнем испанце преемника для Фернандиньо, которому на следующей неделе исполнится уже 34 — тянуть с поисками перспективной замены бразильцу просто нельзя.



Сообщается, что "Сити" уже проделал подготовительную работу к этому трансферу и надеется оформить переход Родри к старту предсезонного периода в начале июля.



"Атлетико" не заинтересован в расставании со своей восходящей звездой, поэтому Родри сможет покинуть Мадрид только за 70 миллионов евро (60.6 млн. фунтов), что прописаны в его контракте в качестве отступных.



Таким образом, этот трансфер, если он состоится, станет рекордным для клуба с "Этихад", чьим самым дорогим приобретением на данный момент остается Рияд Махрез, приглашенный прошлым летом из "Лестера" за 60 млн. фунтов.



Добавим, что на родине Родри сравнивают с его титулованным соотечественником Серхио Буксетсом из "Барселоны".