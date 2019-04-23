"Сити" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой Родри
"Манчестер Сити" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Атлетико" Родри грядущим летом.
По информации The Telegraph, спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн и его скауты неоднократно просматривали Родри в этом сезоне.
Чемпионы Премьер-Лиги видят в 22-летнем испанце преемника для Фернандиньо, которому на следующей неделе исполнится уже 34 — тянуть с поисками перспективной замены бразильцу просто нельзя.
Сообщается, что "Сити" уже проделал подготовительную работу к этому трансферу и надеется оформить переход Родри к старту предсезонного периода в начале июля.
"Атлетико" не заинтересован в расставании со своей восходящей звездой, поэтому Родри сможет покинуть Мадрид только за 70 миллионов евро (60.6 млн. фунтов), что прописаны в его контракте в качестве отступных.
Таким образом, этот трансфер, если он состоится, станет рекордным для клуба с "Этихад", чьим самым дорогим приобретением на данный момент остается Рияд Махрез, приглашенный прошлым летом из "Лестера" за 60 млн. фунтов.
Добавим, что на родине Родри сравнивают с его титулованным соотечественником Серхио Буксетсом из "Барселоны".
23.04.2019 08:00
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Последние комментарии:
Залупу на воротник...лысый вообще ухуел
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Чем там занимается этот грёбаный фифа? Где расследование?
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опять этот шарлатан покупает топов и всё равно
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0 финалов ЛЧ
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Хоть Сити и называют мешками, они единственные, кто за последние годы делал дорогие и при этом оправданные покупки. Тот случай когда не было неправильных тренеров, все были хороши, каждый добавил что-то клубу, укрепляя с каждым годом стержень, а не ослабляя его. В итоге когда пришел лучший из них - Гвардиола, у него уже была крепкая команда. К сожалению про наш клуб такого не скажешь. Что сейчас и видно.
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