Оскорбленный и удаленный Сарри отказался от общения с прессой

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри отказался от общения с прессой после того, как подвергся оскорблению со стороны тренерского штаба "Бернли" и был изгнан арбитром в раздевалку.

По ходу матча на "Стэмфорд Бридж" (2:2) Сарри несколько раз конфликтовал со своими коллегами с противоположной скамейки. Уже в компенсированное время Маурицио даже поучаствовал в стычке и был удален рефери Кевином Френдом.

Как сообщает The Guardian, "Челси" уже пожаловался Френду, что реакция Сарри стала следствием на прозвучавшие в его адрес оскорбления. Итальянский специалист был настолько зол, что общаться с прессой отправил своего ассистента Джанфранко Дзолу.

"Он очень разочарован. Его удалили, а также, думаю, оскорбили, поэтому он не чувствует правильным высказываться на публику. Он разочарован игрой, разочарован удалением и всем остальным".

"Думаю, ему что-то сказали с другой скамейки, но не спрашивайте меня, что именно. Я не хочу опускаться до этого, поэтому давайте посмотрим, что мы сможем сделать. Думаю, будут последствия".

"Маурицио был очень расстроен. Мы понимаем, что это футбольный матч. Ты произносишь слова из-за адреналина, но он не был рад услышанному", — сообщил Дзола.


Метки Бернли, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 07:00

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  1. mrjingles 23.04.2019 07:37 # mrjingles
    Ему крикнули:
    "Ну чё шестьнолси, как там ваши сарриболлзззззззззззз?"

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  2. danyar 23.04.2019 07:35 # danyar
    Придурок, Физрук когда от тебя и МАШКИ избавит

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  3. frisby 23.04.2019 07:29 # frisby
    всё писдец... безтрофейная бабка поплыла..рыжий быдлан затролил

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  4. urmat 23.04.2019 07:07 # urmat
    "Думаю ему что-то сказали с другой скамейки, но не спрашивайте что именно, я не хочу опускаться до этого".....
    Его обозвали пидарастом

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  5. liverpool1892est 23.04.2019 07:02 # liverpool1892est
    Тупой физрук

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