Оскорбленный и удаленный Сарри отказался от общения с прессой

Наставник "Челси" Маурицио Сарри отказался от общения с прессой после того, как подвергся оскорблению со стороны тренерского штаба "Бернли" и был изгнан арбитром в раздевалку.

По ходу матча на "Стэмфорд Бридж" (2:2) Сарри несколько раз конфликтовал со своими коллегами с противоположной скамейки. Уже в компенсированное время Маурицио даже поучаствовал в стычке и был удален рефери Кевином Френдом.



Как сообщает The Guardian, "Челси" уже пожаловался Френду, что реакция Сарри стала следствием на прозвучавшие в его адрес оскорбления. Итальянский специалист был настолько зол, что общаться с прессой отправил своего ассистента Джанфранко Дзолу.



"Он очень разочарован. Его удалили, а также, думаю, оскорбили, поэтому он не чувствует правильным высказываться на публику. Он разочарован игрой, разочарован удалением и всем остальным".



"Думаю, ему что-то сказали с другой скамейки, но не спрашивайте меня, что именно. Я не хочу опускаться до этого, поэтому давайте посмотрим, что мы сможем сделать. Думаю, будут последствия".



"Маурицио был очень расстроен. Мы понимаем, что это футбольный матч. Ты произносишь слова из-за адреналина, но он не был рад услышанному", — сообщил Дзола.