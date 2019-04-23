Оскорбленный и удаленный Сарри отказался от общения с прессой
Наставник "Челси" Маурицио Сарри отказался от общения с прессой после того, как подвергся оскорблению со стороны тренерского штаба "Бернли" и был изгнан арбитром в раздевалку.
По ходу матча на "Стэмфорд Бридж" (2:2) Сарри несколько раз конфликтовал со своими коллегами с противоположной скамейки. Уже в компенсированное время Маурицио даже поучаствовал в стычке и был удален рефери Кевином Френдом.
Как сообщает The Guardian, "Челси" уже пожаловался Френду, что реакция Сарри стала следствием на прозвучавшие в его адрес оскорбления. Итальянский специалист был настолько зол, что общаться с прессой отправил своего ассистента Джанфранко Дзолу.
"Он очень разочарован. Его удалили, а также, думаю, оскорбили, поэтому он не чувствует правильным высказываться на публику. Он разочарован игрой, разочарован удалением и всем остальным".
"Думаю, ему что-то сказали с другой скамейки, но не спрашивайте меня, что именно. Я не хочу опускаться до этого, поэтому давайте посмотрим, что мы сможем сделать. Думаю, будут последствия".
"Маурицио был очень расстроен. Мы понимаем, что это футбольный матч. Ты произносишь слова из-за адреналина, но он не был рад услышанному", — сообщил Дзола.
23.04.2019 07:00
Просмотров: 1013
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ему крикнули:
"Ну чё шестьнолси, как там ваши сарриболлзззззззззззз?"
(ответить)
Придурок, Физрук когда от тебя и МАШКИ избавит
(ответить)
всё писдец... безтрофейная бабка поплыла..рыжий быдлан затролил
(ответить)
"Думаю ему что-то сказали с другой скамейки, но не спрашивайте что именно, я не хочу опускаться до этого".....
Его обозвали пидарастом
(ответить)
Тупой физрук
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий