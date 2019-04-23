Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надорвал ахилл и теперь пропустит концовку этого сезона.

В понедельник вечером против "Бернли" 18-летний Хадсон-Одои всего лишь в четвертый раз в своей карьере вышел с первых минут на матч Премьер-Лиги.



Однако еще в первом тайме Каллум неудачно подвернул лодыжку во время ускорения и был вынужден покинуть поле "Стэмфорд Бридж" при помощи медицинского персонала.



Диагноз в отношении Хадсон-Одои, уезжавшего со стадиона на костылях, был поставлен очень быстро. Вердикт врачей сообщил лично Каллум.



"Совершенно опустошен тем, что надрыв ахилла завершил мой сезон. Я буду упорно работать и постараюсь вернуться еще сильнее в следующем сезоне!" — написал Хадсон-Одои в твиттере.



Учитывая характер травмы, Каллум пропустит не только концовку клубного сезона, включая финал Лиги Европы, если "Челси" туда доберется, но и плей-офф Лиги Наций со сборной Англии.