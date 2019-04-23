Хадсон-Одои надорвал ахилл

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надорвал ахилл и теперь пропустит концовку этого сезона.

В понедельник вечером против "Бернли" 18-летний Хадсон-Одои всего лишь в четвертый раз в своей карьере вышел с первых минут на матч Премьер-Лиги.

Однако еще в первом тайме Каллум неудачно подвернул лодыжку во время ускорения и был вынужден покинуть поле "Стэмфорд Бридж" при помощи медицинского персонала.

Диагноз в отношении Хадсон-Одои, уезжавшего со стадиона на костылях, был поставлен очень быстро. Вердикт врачей сообщил лично Каллум.

"Совершенно опустошен тем, что надрыв ахилла завершил мой сезон. Я буду упорно работать и постараюсь вернуться еще сильнее в следующем сезоне!" — написал Хадсон-Одои в твиттере.

Учитывая характер травмы, Каллум пропустит не только концовку клубного сезона, включая финал Лиги Европы, если "Челси" туда доберется, но и плей-офф Лиги Наций со сборной Англии.


Метки травмы, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 06:00

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