Давид Луис: "Бернли" играл в антифутбол"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис пожаловался, что "Бернли" играл в "антифутбол" в ничейном матче на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером (2:2).

Обменявшись голами с "бордовыми" в первом тайме, после перерыва "синие" безуспешно пытались взломать оборону соперника, который всячески тянул время, не оставлял свободного пространства и не позволял взвинтить темп.

Во втором тайме "Челси" показывал Саррибол в его худшем обличии, с большим перевесом по владению мячом и без опасных моментов. Луис винит в этом "Бернли".

"Мы пытались сделать все возможное, чтобы одержать победу в этом матче, однако сложно играть против команды, которая имеет два момента и забивает два гола, а затем не желает играть в футбол".

"Я считаю, что рефери наделен властью на поле, и когда он не пытается навести порядок, становится сложно играть".

"Они пытались тянуть время с первой минуты первого тайма. Это был антифутбол, поэтому нам было сложно играть против них", — сообщил Луис Sky Sports.


Метки Бернли, Луис, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 02:05

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  1. kamran-arsenal 23.04.2019 02:31 # kamran-arsenal
    <Пропустили 2 гола
    < антифутбол

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  2. slash-lfc 23.04.2019 02:19 # slash-lfc
    Сам запамятовал как в такое же говно и не жаловался?

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  3. kojan 23.04.2019 02:11 # kojan
    болтать про антифутбол научился у безтрофейной ливерни...

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