Давид Луис: "Бернли" играл в антифутбол"

Защитник "Челси" Давид Луис пожаловался, что "Бернли" играл в "антифутбол" в ничейном матче на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером (2:2).

Обменявшись голами с "бордовыми" в первом тайме, после перерыва "синие" безуспешно пытались взломать оборону соперника, который всячески тянул время, не оставлял свободного пространства и не позволял взвинтить темп.



Во втором тайме "Челси" показывал Саррибол в его худшем обличии, с большим перевесом по владению мячом и без опасных моментов. Луис винит в этом "Бернли".



"Мы пытались сделать все возможное, чтобы одержать победу в этом матче, однако сложно играть против команды, которая имеет два момента и забивает два гола, а затем не желает играть в футбол".



"Я считаю, что рефери наделен властью на поле, и когда он не пытается навести порядок, становится сложно играть".



"Они пытались тянуть время с первой минуты первого тайма. Это был антифутбол, поэтому нам было сложно играть против них", — сообщил Луис Sky Sports.