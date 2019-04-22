Магуайр надеется, что "Лестер" попадет в Лигу Европы

Защитник "Лестера" Харри Магуайр считает, что его команда все еще может обеспечить себе путевку в Лигу Европы на будущий сезон.

Явно буксуя в начале 2019 года, после прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "лисы" совершили рывок и набрали 13 очков в семи матчах Премьер-Лиги.



Теперь "Лестер" находится всего в одном балле от седьмой позиции, куда Магуайр надеется запрыгнуть, несмотря на сложное расписание — до конца сезона "лисам" предстоит сыграть с "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Челси".



"Мы очень усложнили себе задачу из-за плохой серии в январе и феврале. У нас очень тяжелый график на концовку сезона — три матча против команд топ-6, включая два домашних. Однако мы не списываем себя со счетов".



"Наверное, нам нужно набрать семь очков в этих трех матчах, чтобы хотя бы рассчитывать на седьмую строчку, потому что "Уотфорд" имеет очко преимущества и один матч в запасе".



"Мы знаем, что это будет тяжело, но мы верим, что дома можем дать бой любому, поэтому давайте посмотрим, как все сложится", — цитирует Магуайра Daily Mirror.