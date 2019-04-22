Погба: "Юнайтед" проявил неуважение своей игрой против "Эвертона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба считает, что он и его команда проявили неуважение к каждому, кто имеет отношение к "красным дьяволам", провалившись в матче с "Эвертоном".

Накануне "Юнайтед" сокрушительно проиграл на "Гудисон Парк" со счетом 4:0. Погба не может объяснить этот результат, но надеется, что команда правильно на него отреагирует.



"Хотел бы я знать, что пошло не так против "Эвертона". Все дело в деталях, в желании. Когда тренер только пришел, мы много говорили о храбрости и всем тем, что у нас было в прежние времена".



"Против "Эвертона" словно вышла другая команда, и это недостаточно хорошо. Это недостаточно хорошо для "Манчестер Юнайтед", для истории клуба или для фанатов. Это было совершенно не хорошо. Неприятно проиграть таким образом, особенно когда ты сражаешься за попадание в топ-4".



"Не хочу показаться неуважительным или проявить неуважение к "Эвертону", но своей игрой каждый из нас, включая меня, повел себя неуважительно. Мы не проявили уважения к себе, клубу или фанатам".



"Иногда ты стараешься изо всех сил, но ничего не выходит. Ты продолжаешь стараться, но теряешь мячи, которые можно было не терять, проигрываешь единоборства, которые можно было не проигрывать, не используешь моменты, которые обычно мы используем".



"Все пошло не так, но важнее всего то отношение, с которым мы играли. Его необходимо изменить. Теперь это в прошлом, и мы не можем зацикливаться на прошлом, потому что это головная боль. Нужно думать о следующем матче и о том, чтобы сыграть лучше".



"После матча мы позволили тренеру и его штабу высказаться, и они сказали правду. Они сказали, что мы не уважаем самих себя, когда играем таким образом".



"Это неуважение к своим партнерам по команде, к тренерскому штабу, к персоналу, к каждому, потому что они трудятся на наш благо и вкладывают в это всю душу. Своей игрой мы не отблагодарили их, и поэтому мы злы на самих себя. Мы хотим играть лучше, и мы должны играть лучше. Мы обязаны отреагировать".



"Знаю, этого может оказаться недостаточно, но я хочу сказать, что фанатам нужна реакция, и лучший способ для игроков извиниться — это стараться изо всех сил на поле, показывать свою лучшую игру, создавать моменты, забивать голы, обороняться, работать на команду. Мы даже можем проиграть, но обязаны проявить себя и дать повод для гордости".



"Именно таким образом мы должны извиниться перед фанатами. Мы должны выкладываться изо всех сил ради клуба, ради футболки, ради партнеров по команде и ради самих себя, потому что мы не можем позволить себе такого рода игру", — сообщил Погба Sky Sports.