Мойес считает "Юнайтед" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4

Шотландский тренер Дэвид Мойес назвал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" аутсайдером в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В воскресенье "красные дьяволы" потерпели свое самое крупное поражение за три последних года, уступив 4:0 в гостях у "Эвертона", еще одного бывшего клуба Мойеса.



По мнению Дэвида, шансы "Юнайтед" финишировать в топ-4 ниже, чем у "Челси" и особенно "Арсенала".



"Думаю, в данный момент "Манчестер Юнайтед" является аутсайдером этой борьбы".



"Наверное, я бы сказал, что "Арсенал" попадает в топ-4, учитывая их оставшиеся матчи. Но я не могу бы до конца уверен — "Арсенал" тоже нестабилен".



"Думаю, "Челси" будет в топ-4 или где-то поблизости, но они могут сосредоточить свое внимание на финале Лиги Европы, победа в котором тоже откроет путь в Лигу Чемпионов".



"Арсенал" выступает на удивление хорошо, но то же самое можно сказать про "Юнайтед", если оценивать последние три месяца".



"Так сложно предсказать, кто попадет в топ-4. Но я думаю, "Арсеналу" это удастся благодаря своей домашней форме. Их выездная форма — единственная причина, почему они могут не попасть в топ-4. Против "Эвертона" они были очень плохи", — сообщил Мойес Flow Sports.