Мойес считает "Юнайтед" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4

Дэвид Мойес Шотландский тренер Дэвид Мойес назвал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" аутсайдером в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В воскресенье "красные дьяволы" потерпели свое самое крупное поражение за три последних года, уступив 4:0 в гостях у "Эвертона", еще одного бывшего клуба Мойеса.

По мнению Дэвида, шансы "Юнайтед" финишировать в топ-4 ниже, чем у "Челси" и особенно "Арсенала".

"Думаю, в данный момент "Манчестер Юнайтед" является аутсайдером этой борьбы".

"Наверное, я бы сказал, что "Арсенал" попадает в топ-4, учитывая их оставшиеся матчи. Но я не могу бы до конца уверен — "Арсенал" тоже нестабилен".

"Думаю, "Челси" будет в топ-4 или где-то поблизости, но они могут сосредоточить свое внимание на финале Лиги Европы, победа в котором тоже откроет путь в Лигу Чемпионов".

"Арсенал" выступает на удивление хорошо, но то же самое можно сказать про "Юнайтед", если оценивать последние три месяца".

"Так сложно предсказать, кто попадет в топ-4. Но я думаю, "Арсеналу" это удастся благодаря своей домашней форме. Их выездная форма — единственная причина, почему они могут не попасть в топ-4. Против "Эвертона" они были очень плохи", — сообщил Мойес Flow Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мойес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 761

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Последние комментарии:




  1. l-freeman 22.04.2019 21:59 # l-freeman
    Загубил карьеру в мю
    А так бы до сих пор тренировал бы евертон, и горя не знал)

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  2. manutd-20champ 22.04.2019 21:33 # manutd-20champ
    ну и что? ничего нового.

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  3. chebrec 22.04.2019 21:28 # chebrec
    Теперь и Мойес тралит

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  4. tra-hall 22.04.2019 21:21 # tra-hall
    А вот и Моейс подъехал

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  5. chr1s8rown 22.04.2019 21:07 # chr1s8rown
    Чузен ван гал

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  6. liverpool1892est 22.04.2019 21:02 # liverpool1892est
    Блять Капитан Очевидность

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