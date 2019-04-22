Мойес считает "Юнайтед" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4
Шотландский тренер Дэвид Мойес назвал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" аутсайдером в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
В воскресенье "красные дьяволы" потерпели свое самое крупное поражение за три последних года, уступив 4:0 в гостях у "Эвертона", еще одного бывшего клуба Мойеса.
По мнению Дэвида, шансы "Юнайтед" финишировать в топ-4 ниже, чем у "Челси" и особенно "Арсенала".
"Думаю, в данный момент "Манчестер Юнайтед" является аутсайдером этой борьбы".
"Наверное, я бы сказал, что "Арсенал" попадает в топ-4, учитывая их оставшиеся матчи. Но я не могу бы до конца уверен — "Арсенал" тоже нестабилен".
"Думаю, "Челси" будет в топ-4 или где-то поблизости, но они могут сосредоточить свое внимание на финале Лиги Европы, победа в котором тоже откроет путь в Лигу Чемпионов".
"Арсенал" выступает на удивление хорошо, но то же самое можно сказать про "Юнайтед", если оценивать последние три месяца".
"Так сложно предсказать, кто попадет в топ-4. Но я думаю, "Арсеналу" это удастся благодаря своей домашней форме. Их выездная форма — единственная причина, почему они могут не попасть в топ-4. Против "Эвертона" они были очень плохи", — сообщил Мойес Flow Sports.
22.04.2019 21:00
Просмотров: 761
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Загубил карьеру в мю
А так бы до сих пор тренировал бы евертон, и горя не знал)
(ответить)
ну и что? ничего нового.
(ответить)
Теперь и Мойес тралит
(ответить)
А вот и Моейс подъехал
(ответить)
Чузен ван гал
(ответить)
Блять Капитан Очевидность
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий