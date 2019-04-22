Милнер не собирается смотреть дерби Манчестера

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что не собирается смотреть дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.

Несмотря на ощутимый спад в последние недели, "Юнайтед" видится наиболее серьезным препятствием для "Сити" в остатке сезона Премьер-Лиги. Если "горожане" не допустят осечек до финиша, то титул будет их, независимо от результатов "Ливерпуля".

Однако 33-летний Милнер не собирается тратить свою душевную энергию на просмотр дерби Манчестера и вечер среды надеется провести вдали от телевизора.

"Если честно, я не смотрю матчи "Сити". Это пустая трата энергии, не так ли? Ты просто смотришь со стороны, отправят ли они мяч в сетку, и ни на что не можешь повлиять".

"Может быть, я выключу свой телефон на пару часов и проверю его позже. Может быть, я отправлюсь куда-нибудь поужинать или вроде него".

"Остается сыграть три матча. "Юнайтед" будет испытанием для них, но есть старое клише: любой матч в Премьер-Лиге тяжелый, с кем бы ты ни играл. Завоевать титул непросто, кто бы ни был твоим соперником. Поверье мне, я знаю. Помните КПР в 2012? Каждая победа дается тяжело".

"У нас самих будут тяжелые матчи, и мы должны выиграть их, чтобы продолжать оказывать давление", — цитирует Милнера The Independent.


Метки Ливерпуль, Милнер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 434

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 22.04.2019 20:14 # mancunia-planet
    Кубок остаётся в МАНЧЕСТЕРЕ !

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  2. mancityman 22.04.2019 20:09 # mancityman
    Отработанный материал

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  3. lfcynwa 22.04.2019 20:07 # lfcynwa
    довление!!1!1

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