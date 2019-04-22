Милнер не собирается смотреть дерби Манчестера

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что не собирается смотреть дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.

Несмотря на ощутимый спад в последние недели, "Юнайтед" видится наиболее серьезным препятствием для "Сити" в остатке сезона Премьер-Лиги. Если "горожане" не допустят осечек до финиша, то титул будет их, независимо от результатов "Ливерпуля".



Однако 33-летний Милнер не собирается тратить свою душевную энергию на просмотр дерби Манчестера и вечер среды надеется провести вдали от телевизора.



"Если честно, я не смотрю матчи "Сити". Это пустая трата энергии, не так ли? Ты просто смотришь со стороны, отправят ли они мяч в сетку, и ни на что не можешь повлиять".



"Может быть, я выключу свой телефон на пару часов и проверю его позже. Может быть, я отправлюсь куда-нибудь поужинать или вроде него".



"Остается сыграть три матча. "Юнайтед" будет испытанием для них, но есть старое клише: любой матч в Премьер-Лиге тяжелый, с кем бы ты ни играл. Завоевать титул непросто, кто бы ни был твоим соперником. Поверье мне, я знаю. Помните КПР в 2012? Каждая победа дается тяжело".



"У нас самих будут тяжелые матчи, и мы должны выиграть их, чтобы продолжать оказывать давление", — цитирует Милнера The Independent.